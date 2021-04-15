«Бандитский Петербург» в Осаке: Россия захватила лидерство на командном ЧМ по фигурному катанию

Елизавета Туктамышева заняла второе место после короткой программы у девушек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сборная России по фигурному катанию в Осаке собралась сломать традицию и выиграть наконец командный чемпионат мира, который ей не покорялся еще ни разу в истории. В первый день все прошло отлично. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец. Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева заняли два первых места после короткой программы у девушек. А Михаил Коляда и Евгений Семененко не завалили свои прокаты в мужском турнире.

А причиной всему – атмосфера в команде. Кажется, в Японии сборная России решила расслабится и получать удовольствие от проката.

«Будто на показательных выступлениях»

Регламент командного ЧМ довольно прост. За каждое выступление фигуристам начисляются баллы – от 12 до 1 в зависимости от занятого места. В первый день в танцах у России 12 очков - максимальный результат за победу Синициной-Кацалапова. Их прокат, возможно, был небезупречен, но как всегда хорош.

«Здесь, в Японии, отличная атмосфера. Такое ощущение, будто выступаем на показательных выступлениях. Мы с хорошим настроением готовимся дальше», – сказал тренер дуэта Александр Жулин. И кажется это отличное настроение захватило всю сборную России.

«Решила к турниру отнестись спокойнее»

В женском катании – 23 очка (12 баллов за победу Щербаковой в короткой программе + 11 балов за второе место Туктамышевой). Причем секрет такой уверенного результата оказался прост. «Решила к этому турниру отнестись чуть спокойнее, без лишних придирок к себе. Хотела получить удовольствие», - заявила после проката короткой программы чемпионка мира Анна Щербакова. И задуманное у нее получилось – не было ощущения бьющих через край нервов не только у Ани, но и у Елизаветы Туктамышевой. Все-таки к командному ЧМ они относятся проще, чем те же японки. Это помогает.

Анна Щербакова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мишин сделал победителями Коляду и Семененко

Но сердце было неспокойно за мужчин. Евгений Семененко и даже Михаил Коляда – не соперники лидерам. Но это не значит, что вообще не стоит бороться за очки. И парни постарались сделать все, что могли.

Вчерашний юниор Семененко открывал мужскую короткую программу. Неизвестно, что там думают японцы о песне Корнелюка и подозревают ли они, что эта композиция - визитная карточка сериала «Бандитский Петербург». Но аплодировали они очень задорно чистой программе Евгения, где был с каскад четверной тулуп – тройной тулуп, а также четверной сальхов и тройной аксель. А вот судьи как-то не прониклись. И поставили Семененко на строчку ниже, чем он заслуживал. Вот что значит репутация – у 17-летнего Евгения ее просто еще нет, не успел наработать.

Был хорош и Михаил Коляда. Каскад четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель и тройной лутц были исполнены почти безупречно. И наградой ему стали 93.43 балла. поднимал А дальше и Михаилу и Евгению оставалось только ждать выступлений соперников. И их ошибок. Тренер Алексей Мишин, встречая фигуристов у бортика, поднимал их руки вверх – так рефери в ринге показывают победы боксеров. Кажется, мэтр был впечатлен не меньше зала. А Коляда в итоге оказался после которой программы 5-м, Семененко – 7-м. А выиграл Нэтан Чен (США). Юдзуру Ханю, с котором у американца свои разборки, второй.

В первый день все прошло отлично Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сборная Россия - лидер

В итоге сборная России в первый день турнира захватила лидерство.

1. Россия — 49 баллов.

2. США — 47.

3. Япония — 42.

4. Франция — 26.

4. Италия — 25.

6. Канада — 23.

В пятницу на командном чемпионат мира следующее расписание:

9:15 — спортивные пары, короткая программа

10:35 — танцевальные пары, произвольный танец

12:00 — мужчины, произвольная программа

Вполне вероятно, что после произвольной программы у мужчин мы потеряем лидерство. Но есть третий день, есть Щербакова и Туктамышева, а с таким настроением, что царит в сборной России, мечтать о победах очень даже можно.

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