«Алло, это Путин»: Как мировые лидеры дозваниваются в Кремль

Взять и просто набрать номер, чтобы поговорить с коллегой, не получится - так делать не принято. Даже те лидеры государств, что находятся между собой в прекрасных личных отношениях, должны заблаговременно поставить собеседника в известность о звонке Фото: EAST NEWS

Состоявшийся во вторник телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Джо Байденом позволил мировому сообществу перевести дух: скатывания отношений двух стран к военному столкновению из-за ситуации на Донбассе или где-либо еще, скорее всего, удалось избежать.

Американский лидер, недавно опустившийся до прямых оскорблений президента РФ, сам позвонил в Москву, что расценивается экспертами как некий жест примирения. Неизвестно, принес ли хозяин Белого дома извинения российскому коллеге за свои скандальные высказывания, но предложил провести совместную встречу. А это, по меньшей мере, признание того, что без учета интересов России ни один серьезный вопрос из международной повестки дня решить невозможно.

Байден не задействовал «горячую линию» - канал экстренной связи, существующий между Москвой и Вашингтоном уже почти 60 лет (см. «Линия Судного дня»), выбрав «обычный» телефонный звонок. Но неожиданностью для Кремля он не стал, о предстоящем разговоре там знали заранее и хорошо к нему подготовились. Ведь общение первых лиц через трубку - лишь вершина айсберга в «телефонной дипломатии».

«АЛЛО, ЭТО КРЕМЛЬ?»

Взять и просто набрать номер, чтобы поговорить с коллегой, не получится - так делать не принято. Даже те лидеры государств, что находятся между собой в прекрасных личных отношениях, должны заблаговременно поставить собеседника в известность о звонке. Ну а в большинстве случаев используется сложный механизм подготовки.

- Для начала в аппарат первого лица страны подается (обычно, через посольство) официальный запрос на телефонный разговор – с объяснениями, о чем, собственно, планируется вести беседу, - рассказал «КП» источник, знакомый с организацией таких переговоров. - Если согласие получено, стороны договариваются о дате и времени беседы. Канцелярии при участии МИДа и других ведомств готовят необходимые материалы по темам, которые предполагается затронуть.

Причем могут быть прописаны разные варианты заявлений по одному и тому же вопросу - в зависимости от того, как пойдет общение. В США, например, президент получает целое досье от Совета национальной безопасности. И если тема щекотливая, члены совбеза, тоже слушают беседу и имеют право что-то быстро подсказать.

Иногда случается, что на запрос о разговоре следует молчание или вежливый отказ: мол, у лидера слишком плотный график или он будет отсутствовать в зоне доступа. Обычно это обозначает только одно: общаться с вами в данный момент не хотят. И причины, скорее всего, политические. Так что украинскому президенту Владимиру Зеленскому, пытавшемуся на днях «дозвониться» до Кремля, должно быть понятно, почему у него так ничего и не вышло.

Байден не задействовал канал экстренной связи, выбрав «обычный» телефонный звонок Фото: EAST NEWS

ФИЛЬТРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

По сложившейся практике, руководители государств, даже если они хорошо знают язык страны собеседника, ведут международные телефонные разговоры на своем родном языке. Исключение, пожалуй, - общение Москвы с рядом стран СНГ, тут традиционно используется русский.

- Переводчики вовсе не обязательно находятся в кабинете лидера, - говорит наш собеседник. - Они через наушники слушают речь и переводят не синхронно, а последовательно - фразу за фразой. Так меньше вероятность совершить ошибку, упустить какой-то нюанс и тем самым исказить смысл. По воспоминаниям наших специалистов, проще всего им было работать с советским генсеком Леонидом Брежневым: тот просто зачитывал заготовленный для него текст, копия которого была и у переводчика.

- Линии связи, которыми пользуются первые лица передовых стран, оснащены защитой от прослушки, - рассказал источник «КП». - Голосовой сигнал оцифровывается и шифруется сложным ключом, который в ходе сеанса связи неоднократно меняется. Расшифровка происходит уже на другой стороне, коды с которой согласованы. Если кто-то вдруг несанкционированно подключится к разговору, сеанс автоматически прервется.

Еще один барьер безопасности - защита от пранкеров. Специальные службы проверяют, откуда реально исходит звонок. По сообщению британской BBC, иногда эти проверки бывают столь тщательными, что отсекают звонки настоящих политиков. «Я ругаюсь с телефонисткой Белого дома, которая не верит, что я это я», - жаловалась Хиллари Клинтон, когда трудилась на посту госсекретаря США.

И все же пранкерам время от времени удается развести высокопоставленных персон. На их удочку попадались премьер Испании Мариано Рахой, кубинский лидер Фидель Кастро и даже сама королева Великобритании Елизавета II. Наши известные телефонные шутники Лексус и Вован сумели разыграть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, канадского премьера Джастина Трюдо, а также конгрессвумен из США Максин Уотерс, которая с их подачи решительно осудила «режим Айболита в африканской стране Лимпопо».

Лексус и Вован сумели разыграть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, канадского премьера Джастина Трюдо, а также конгрессвумен из США Максин Уотерс Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

Линия Судного дня

Между Вашингтоном и Москвой существует еще одна, особая линия связи. Ее называют «горячей», «линией Судного дня» или просто «красным телефоном». Ее задача - быстро связать лидеров двух стран, чтобы не допустить серьезного военного столкновения и тем более ядерной войны.

Она была создана в 1963 году после Карибского кризиса, который чуть не привел к обмену ядерными ударами между США и СССР. Но вопреки распространенным представлениям этот вовсе не телефон. Между странами посылаются текстовые послания и графические изображения. Сначала для этого использовался телетайп, потом факс, сейчас общение организовано через специальный, надежно защищенный компьютерный канал. Сигнал идет через спутники, но есть и проложенный еще во времена холодной войны кабель между двумя столицами.

Линия постоянно открыта, дежурные операторы в случае необходимости готовы в течение минут связать Кремль и Белый дом. Для контроля исправности по линии круглые сутки передаются произведения литературных классиков.

Насколько известно, по прямому предназначению «Линия Судного дня» активно использовалась во время арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов, индо-пакистанского конфликта 1971, ввода советских войск в Афганистан в 1979-м. Последний раз по линии «звонил» в октябре 2016-го Барак Обама с протестом против «российского вмешательства в выборы в США».

Последний раз по линии «звонил» в октябре 2016-го Барак Обама Фото: EAST NEWS

СПРАВКА «КП»

Владимир Путин ежегодно проводит более ста телефонных разговоров с иностранными коллегами. В последнее время наибольшее число бесед приходится на Германию и Францию - ведущих стран Евросоюза и партнеров России по урегулированию кризиса на Украине, а также Турцию, с которой мы взаимодействуем в Сирии и ведем широкое экономическое сотрудничество. Среди других частых собеседников Путина - президент Белоруссии Александр Лукашенко и израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

ЗВОНКИ, ИЗМЕНИВШИЕ МИР

Ельцин – Бушу: «Хочу проинформировать вас, что Советского союза больше не существует»

- 26 декабря 1979 года президент США Джимми Картер связался по «горячей линии» с главой СССР Леонидом Брежневым и потребовал объяснений по поводу ввода советских войск в Афганистан. Общение длилось пять минут. По словам правозащитника Сергея Ковалева, текст, полученный от Брежнева, гласил, что войска вошли, чтобы предотвратить вторжение. Очевидно, имелось в виду вторжение в Афганистан США. После этого Картер якобы сказал, что понял больше о природе коммунизма в течение пяти минут, чем во время всей предыдущей жизни. Итогом стала военная поддержка американцами душманов, бойкот Олимпиады в Москве и новая гонка вооружений.

- 8 декабря 1991 года сразу после подписания Беловежского соглашения о создании СНГ Борис Ельцин первым делом позвонил президенту США Джорджу Бушу и сообщил, что Советского Союза больше не существует. «Я хочу конфиденциально проинформировать вас, господин президент, что Горбачев об этом еще не знает», - доложил собеседнику Ельцин, согласно рассекреченной американцами стенограммы разговора. Они общались 28 минут. Михаил Горбачев, еще остававшийся в тот момент президентом СССР, назвал этот звонок за его спиной «позорищем».

- 25 декабря сам Горбачев позвонил Бушу и сказал ему, что через два часа официально объявит о своей отставке. «Я думал о том, когда мне сделать свое заявление – во вторник или сегодня. В итоге я решил сделать это сегодня, в конце дня. А поэтому сначала хочу поздравить с Рождеством и пожелать всего наилучшего», - говорил Михаил Сергеевич.

- В августе 2015 года президент Сирии Башар Асад позвонил Владимиру Путину и попросил у него военной помощи. Сирийский лидер сообщил, что готов принять российские военные самолеты для борьбы с армиями террористов, подступавшими к Дамаску. Уже в сентябре на аэродром Хмеймим в сирийской провинции Латакия были переброшена отдельная авиационная группа Воздушно-космических сил (ВКС) России. Действия российских военных позволили кардинально изменить ситуацию в стране и нанести поражения террористическим формированиям.

- По некоторым данным, вечером 15 июля 2016 года Владимир Путин срочно связался с президентом Турции Эрдоганом и предупредил его о начинающемся в стране военном перевороте. Эрдоган успел покинуть свою резиденцию за несколько минут до того, как ее начали бомбить путчисты. Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объявил, что наибольшую поддержку Турции в трудный момент оказала Россия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вячеслав Никонов: Я не исключаю, что Байден мог произнести Путину какие-то извинительные слова

Глава Комитета Госдумы по образованию и науке, президент Фонда «Политика» - в программе «Коридоры власти с Александром Гамовым» на Радио «Комсомольская правда» (подробности)