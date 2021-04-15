Дальневосточный гектар дошел до Арктики: правительство расширяет границы территорий, где можно получить льготную землю

Кабмин выделит 22 миллиарда рублей на программу сохранения рабочих мест. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Правительство выделит более 22 миллиардов рублей на программу сохранения занятости. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

- С июня прошлого года для поддержки и сохранения занятости в период распространения коронавирусной инфекции правительство запустило программу «ФОТ 2.0». Подавляющее большинство предприятий, которые в ней участвовали, продемонстрировали высокую социальную ответственность при выполнении своих обязательств. Они сумели сохранить число сотрудников на уровнях, которые дают возможность полностью или частично списать долг по таким займам, - сказал Мишустин.

Программа «ФОТ 2.0» позволяет предприятиям из наиболее пострадавших отраслей списывать выданный им льготный кредит при условии сохранения занятости.

Как сообщил Мишустин, благодаря этой программе удалось сохранить более 5 миллиона рабочих мест. - Бизнесу и людям, которые в нем заняты, не придется возобновлять свою работу с чистого листа. Они смогут оперативно нарастить производство, когда спрос на их товары начнет восстанавливаться, - отметил Мишустин.

Еще одно решение правительства касается выдачи «дальневосточных гектаров». Как сообщил Мишустин, если человек успешно освоил первый гектар и оформил его в аренду или собственность, он сможет получить дополнительный гектар земли.

- Предприниматели, которые успешно освоили выделенный гектар, предлагали скорректировать правила, чтобы была возможность получить еще один участок для развития своего дела. Это правильное предложение. Таким людям, безусловно, нужна поддержка, - заметил Мишустин.

Правительство выделит более 22 миллиардов рублей на программу сохранения занятости. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

По его словам, выделение второго дальневосточного гектара позволит активнее вовлекать в хозяйственный оборот неиспользуемые земли как на Дальнем Востоке, так и в Арктике, на которую теперь также будет распространяться эта программа.

- Теперь будут расширены границы территорий в Арктике, в пределах которых можно получить льготный гектар. Граждане смогут взять земельные участки по упрощенной процедуре и в более короткие сроки. При этом особое внимание будет уделено сохранению традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, - сказал Мишустин.

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Зарплаты космонавтов превысят 500 тысяч рублей в месяц

Как рассказал Михаил Мишустин, правительство подготовило постановление об увеличении окладов космонавтов на 50-70%.

- Оно коснется всех действующих космонавтов и кандидатов в их отряд, - тех, кто уже был в космосе и кто пока к этому готовится. Их должностные оклады существенно вырастут на сумму от 50% до 70% в зависимости от категории, - сообщил Мишустин.

Согласно новому постановлению оклад кандидатов в космонавты вырастет с 60,9 до 129,5 тысяч рублей. У космонавтов он увеличится с 63,8 до 135,8 тыс. рублей, у тех из них, кто уже совершил полет в космос, - с 69,6 до 139,2 тысяч рублей в месяц, у инструкторов-космонавтов - с 88,4 до 165,9 тысяч рублей.

- И уже от новых ставок будут рассчитываться процентные надбавки, которые им также полагаются. Кроме того, индексация, которая запланирована на текущий год, также будет отталкиваться от новой заработной платы. Это повышение повлияет и на размеры пенсий тех космонавтов, кто уже вышел в отставку, - пояснил Мишустин.

Как сообщили в Роскосмосе, заработная плата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит около 300 тысяч рублей в месяц с учетом надбавок, а опытных космонавтов - более 500 тысяч рублей.