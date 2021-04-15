Дачник полюбил комфорт. Спрос на загородную недвижимость в Подмосковье упал в два раза, а цены продолжают расти

Вопреки ожиданиям, былого ажиотажа на рынке загородной недвижимости не наблюдается — и это накануне лета! Фото: Александр ГЛУЗ

Вопреки ожиданиям, былого ажиотажа на рынке загородной недвижимости не наблюдается — и это накануне лета! В Подмосковье число просмотров объявлений об аренде «загородки» упало в два раза по сравнению с январем-апрелем прошлого, пандемийного, года — об этом говорится в отчете ЦИАН, предоставленном в «КП». Впрочем, это объясняется небывало высоким спросом 2020 г., когда у россиян был ограничен выбор мест для отдыха, считают аналитики агентства. А нынешние показатели хоть и ниже прошлогодних, но превышают допандемийный уровень.

Падение спроса сопровождается ростом цен. Средняя стоимость аренды загородного дома или дачи составляет сейчас 75 тыс. руб. — в прошлом году было 67 тыс. руб. А на таких направлениях как Рублево-Успенское, Новорижское и Калужское, средняя ставка превышает 100 тыс руб в месяц. Правда, в расчет попадают дома площадью до 200 кв м — такая просторная недвижимость и дает основную составляющую в высокой цене.

Если же посмотреть предложения в домах площадью от 50 до 100 кв м, как это сделал корреспондент «КП», то откажется, что почти 80% объектов сдаются не дороже 60 тыс руб/мес, а 45% - не дороже 40 тыс руб/мес.

Примерно каждый пятый потенциальный арендатор ищет дом по Новорижскому шоссе. Половина всех просмотров объявлений пришлось на Новорижское, Ярославское, Дмитровское, Симферопольское и Минское направления. Особенность нынешнего сезона — резкий всплеск интереса к южному направлению — домам и дачам по Каширскому, Варшавскому и Симферопольскому шоссе.

Несмотря на то, что домик на лето — это временное пристанище, дачники уделяют большое значение комфорту. Важно наличие отопления, канализации, водопровода и санузла в доме. А также наличие бани и и забора. А вот пожеланий, чтобы участок был большим и солнечным, стало меньше.

- Факторами, поддерживающими рынок по-прежнему остаются закрытые с другими странами границы, а также большое число работающих удаленно, - отметил руководитель аналитического центра ЦианАренда Алексей Попов.

Средняя аренда по направлениям, шоссе, тыс. руб.

Рублево-Успенское 141,58

Новорижское 114,82

Калужское 115,43

Киевское 99,77

Дмитровское 99,72

Минское 96,86

Варшавское 92,72

Каширское 90,72

Симферопольское 89,19

Ленинградское 85,74

Ярославское 83,1

Новокаширское 78,83

Горьковское 78,12

Новорязанское 77

Егорьевское 72,56

ЧЕГО ХОТЯТ ДАЧНИКИ, %*

Продуктовый магазин 95,2

Удобный выезд на шоссе 76,2

Остановка общественного транспорта 54

Лес 52,4

Поликлиника 42,9

Водоем 41,3

* Можно было указать несколько вариантов

Средняя площадь дома для аренды – 178 кв. м.

Средняя ставка среди наиболее популярных запросов – 82 тыс. руб/мес. Источник: Циан, данные на апрель 2021 г.

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