На Красноярском экономическом форуме обсудили создание в России сети научно-образовательных центров

Решение о создании НОЦ уже принято, но регионы еще не определены. Фото: ИВАНОВА Диана

Президент России Владимир Путин поручил к 2024 году создать в стране не менее 15 научно-образовательных центров, это является одной из задач национального проекта «Наука». НОЦ должны объединить интеллектуальные и индустриальные силы для создания прорывных проектов по актуальной региональной тематике.

На Красноярском экономическом форуме обсуждали принципы формирования этих новых центров, которые будут решать региональные задачи и позволят вывести экономику из состояния кризиса, вызванного затянувшейся пандемией.

Красноярский край намерен включиться в борьбу за создание первого такого центра, который займется оценкой углеродного следа продукции крупнейших компаний и возможностей его компенсации.

«Региону необходима платформа для фундаментального исследования различных экосистем и разработки механизмов перевода данных о запасах и потоках углерода в плоскость экономики – в виде финансовых эквивалентов или преференций для наших предприятий. Такой платформой, по нашему мнению, может стать первый в России климатический НОЦ», - считает ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев.

Деятельность НОЦ планируется сконцентрировать на трех ключевых направлениях: научное обоснование возможностей лесов и почвы в поглощении углерода; разработка и внедрение доступных технологий для снижения углеродного следа предприятий промышленности и энергетики; создание сети карбоновых полигонов.

«Для России, как для крупного экспортера продукции в ЕС, важным элементом углеродной политики становится точное знание углерод–поглощающей способности лесов, степей, болот, сельскохозяйственных угодий. Научно обоснованная оценка способности природных экосистем России связывать значительное количество CO2, выбрасываемого промышленными предприятиями, позволит отечественному бизнесу сократить углеродный след своей продукции в связи с конъюнктурой рынка», - считает научный руководитель СФУ академик РАН Евгений Ваганов.

Только в Красноярском крае площадь лесов составляет 106,7 млн гектаров, они ежегодно поглощают 53,9 млн тонн CO2-эквивалента. Это позволяет с запасом «компенсировать» эмиссию парниковых газов предприятий региона.