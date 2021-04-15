Онколог из Москвы вошел в состав Американскои ассоциации хирургов

Игорю Хатькову 54 года. Он окончил Саратовский мединститут. Онколог и хирург, автор более 245 научных работ и шести монографии Фото: Личный архив

Профессор Игорь Хатьков стал почетным членом Американскои ассоциации хирургов. Врач возглавляет Московского клинического научный центр (МКНЦ) им. Логинова и является главным онкологом столицы.

Решение об избрании россии ского специалиста принято впервые в истории организации. О намерении включить московского хирурга в список почетных стипендиатов стало известно летом прошлого года. 15 апреля решение официально утверждено на общем собрании стареи шеи и самои престижнои хирургическои организации мира.

Американская хирургическая ассоциация существует более 140 лет. Считается самым престижным медицинским объединением в мире. Среди ее членов известнеи шие хирурги, президенты мировых профильных ассоциации из ведущих медучреждении . Задача ассоциации – повышение статуса профессии хирурга и демонстрации последних достижении в этой сфере.

В сообществе 98 почетных стипендиатов со всего мира. Московский профессор стал 99-м. Кандидатуру нашего специалиста совет ассоциации поддержал единогласно. Включение в ассоциацию — высшая степень признания со стороны мирового медицинского сообщества, которого только может удостоиться хирург.

Игорю Хатькову 54 года. Он окончил Саратовский мединститут. Онколог и хирург, автор более 245 научных работ и шести монографии . Врач первым в России выполнил лапароскопическую панкреатодуоденальную резекцию — это операция на поджелудочной железе. Процедура считается одной из самых трудновыполнимых среди лапароскопических операции — их выполняют через микроразрезы.