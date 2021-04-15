США ввели очередные санкции против России. Фото: REUTERS

США ввели очередные санкции против России. Как говорится в материалах Белого дома, "финансовым учреждениям США теперь запрещено участвовать в первичном размещении рублевых и не рублевых облигаций после 14 июня 2021 года". Другими словами, американские банки теперь не смогут покупать облигации федерального займа (ОФЗ), которые выпускает наш Минфин. Что это значит?

ЗАМАХ НА РУБЛЬ, УДАР НА КОПЕЙКУ

Может, это и хорошо. Но любое новое объявление санкций инвесторы воспринимают со все более очевидным смехом. Замах у американских властей всегда на рубль, а удар получается на копейку. Так случилось и на этот раз. Американское правительство лишь немного расширило те санкции, которые фактически уже использовались против России после «дела Скрипалей» в 2019 году.

- Санкции ожидаются против НОВЫХ выпусков российских суверенных бумаг. Торговля СТАРЫМ долгом американцам не запрещается. И на том, как говорится, спасибо кормильцы, - пишет в своем телеграм-канале Евгений Коган, инвестбанкир и профессор Высшей школы экономики.

Два года назад Вашингтон уже запретил своим банкам покупать российские гособлигации на первичном рынке. Но тогда это касалось лишь тех ценных бумаг, которые выпускались в долларах. А сейчас речь идет еще и о тех, которые выпускаются в рублях. При этом, как и в прошлый раз, нет никаких ограничений на покупку наших ценных бумаг на вторичном рынке. То есть, это можно сделать хоть на следующий день после их выхода в открытую продажу на бирже.

ПРОЖИВЕМ ЛИ БЕЗ ЧУЖИХ ДЕНЕГ?

Российский госдолг - почти самый маленький в мире. Он составляет всего 19% ВВП (показатель, отражающий размер экономики той или иной страны). При этом именно внешний госдолг, то есть те деньги, которые мы заняли за рубежом, еще меньше – около 4,5% ВВП (в деньгах это 4,9 трлн рублей). А доля иностранных инвесторов с каждым годом и так снижается. Сейчас она составляет около 20% (хотя год назад составляла 35%).

Да, в прошлом году Минфин начал увеличивать заимствования на внешнем рынке. Собственно, это делали все страны в мире, чтобы справиться с последствиями пандемии. Но запас прочности у нас еще очень большой.

- Пока дефицит федерального бюджета России достаточно мал (менее 3%, а в бюджет 2021 года заложена цифра 2,4%) - никаких суровых последствий санкций против госдолга не будет, - считает макроэкономист Сергей Хестанов. - Пока нет санкций, которые реально ограничивают поступления от российского экспорта - ничего страшного.

МОГУТ ЛИ УЖЕСТОЧИТЬ?

Наверняка разговоры об этом начнутся в самое ближайшее время. Американцы так делают всегда. Не успевают ввести одни санкции, как сразу же начинают говорить о других. И все ради того, чтобы держать в напряжении всех инвесторов и тем самым ослаблять российскую экономику.

К примеру, некоторые эксперты со страхом ожидали, что США в этот раз введут полный запрет на владение российским госдолгом. Видимо, именно эта угроза сейчас и будет раздуваться дальше. Тем не менее в такой сценарий российские эксперты до сих пор не верят. Во-первых, потому что, если бы хотели ввести, уже бы давно ввели. Во-вторых, даже если такой запрет когда-либо введут, хитроумные зарубежные инвесторы все равно найдут способ вкладывать деньги в Россию. Собственно, некоторые им уже и пользуются.

- Запрет на ОФЗ бесполезен, потому что инвесторы, которых интересуют эти бумаги, приобретают не сами гособлигации, а производные финансовые инструменты, привязанные к доходности и курсам «доллар-рубль». А их владельцев Минфин США отследить не может, - объяснял недавно генеральный директор УК «Спутник — Управление Капиталом» Александр Лосев.

Зарубежные инвесторы тянутся на наш рынок по одной простой причине - это выгодно. У нас не нулевые или близкие к ним процентные ставки, как в развитых странах. К примеру, недавно Минфин разместил рублевые гособлигации на 355 млрд рублей - под 7,27% годовых. При довольно высокой стоимости нефти и относительно крепком рубле доходность инвесторов получается приличной.

ЧТО БУДЕТ С РУБЛЕМ?

Утром в четверг, когда только появились сообщения о возможных санкциях со стороны США (об этом написал Wall Street Journal), рубль и котировки российских акций пошли вниз. Это нормальная психологическая реакция рынка. В итоге курс доллара поднимался вые 77 рублей. Но как только появились подробности новых ограничений, тенденция развернулась. И курс опустился до 76 рублей.

- У рубля есть шанс подрасти еще. В обвал не особо верю. Тем более, что скоро корпорациям-экспортерам снова продавать огромные объемы валюты для уплаты налогов. Потому не исключу высокую вероятность увидеть уровень 74 – 75 вновь достаточно скоро. Особенно при такой нефти, - считает Евгений Коган.

Напомним, всю эту неделю «черное золото» снова дорожает. Цена на нефть подросла с 63 до 66 долларов за баррель.

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