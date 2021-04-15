Кого затронут санкции США против России: главное об указе Байдена

Джо Байден подписал указ, который вводит новые санкции против России. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден подписал указ, который вводит новые санкции против России. Соответствующий документ размещен на сайте Белого дома.

Среди уже набивших оскомину обвинений во вмешательстве в американские выборы и хакерские атаки на государственные системы, появился также пункт, в котором Вашингтон подтверждает поддержку Украины в вопросах Крыма и Донбасса.

- Усилия Москвы по подрыву свободных демократических выборов в Соединенных Штатах и других странах, а также ее вредоносная кибератака представляют собой экстраординарную угрозу безопасности нашей страны, - прокомментировал свой указ Джо Байден.

В указе перечислено несколько новых рестрикций.

За что вводятся санкции

Во-первых, Соединенные Штаты высылают в Россию 10 сотрудников нашего посольства в Вашингтоне. Это решение объясняется тем, что в числе персонала якобы есть не дипломаты, а представители российских спецслужб.

Во-вторых, Министерство финансов США вводят санкции против российских физических лиц и организаций общим числом 32. Они, как полагают в Вашингтон, пытались вмешаться в американские президентские выборы 2020 года.

В-третьих, припомнили даже присоединение Крыма. За то США покарали 5 физических и 3 юридических лица. В их числе есть руководители ФСБ и Следственного комитета по Крыму.

В-четвертых, отдельным пунктом идут ограничения для 6 технологических компаний. Речь не о самых известных широкому кругу фирмах. В список вошли те, кого США сочли причастными к кибератакам на страну. Среди них военный технополис «Эра», Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных устройств и автоматики безопасности, ООО «Необит».

В-пятых, американские власти запрещают своим компаниям покупать облигации, выпущенные Центральный банком России и нашим Минфином. Проще говоря, американские компании не смогут давать России в долг.

Администрация нового президента США решила наказать Россию за "старые грехи" - тут и Крым и вменяемое вмешательство в выборы. Фото: REUTERS

Список ограничений

Быстрее всех на новые рестрикции отреагировали мировые рынки. Курс рубля вновь просел по отношению к мировым валютам – очевидно, что главные ограничения касаются именно финансового сектора, ведь облигации – проверенный и надежный инструмент.

Ограничения в отношении российского госдолга вводятся не впервые. В позапрошлом году, когда был объявлен второй пакет санкций за «отравление» Скрипаля, американским банкам запретили принимать участие в первичном размещении российского долга, номинированного в долларах. Сегодняшняя директива расширяет эти запреты. Кстати, Министерство финансов России дальновидно провело накануне рекордный аукцион по облигациям федерального займа, то есть успели пристроить ценные бумаги до запрета американцам их покупать.

Рубль отреагировал на новые антироссийские санкции падением стоимости по отношению к ведущим мировым валютам. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Что известно про реакцию России

Вашингтон же тем временем делает доброе лицо и говорит, что все поправимо.

- Соединенные Штаты намерены по-прежнему искать возможности для сотрудничества с Россией, - подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен.

Впрочем, очевидно, что таких возможностей Америка сама себя лишает. Россия уже анонсировала ответные меры – по крайней мере по дипломатической линии.

- Вашингтон должен осознать, что ему придется расплачиваться за деградацию отношений, - заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. – Посол Соединенных Штатов в России вызван в МИД для разговора.

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