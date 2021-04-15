Путин потребовал больше не унижать людей

Президент провел совместное заседание Госсовета, агентства стратегических инициатив и членов правительства. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Повестка этого совещания (президент проводил его в режиме видеоконференции, из своей резиденции в Ново-Огареве) звучала сухо: о повышение доступности и улучшение качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты. Но, на самом деле, эти «казенные» направления в работе разного рода контор пропитаны человеческими страданиями и болью.

А предметно обсудить в этот день предстояло, по словам президента, - «конкретные шаги по реализации Национальной социальной инициативы».

- Смысл этого общественно значимого проекта, – сразу же нацелил президент собравшихся, - улучшить, сделать более человечной работу социальной сферы, выстроить все процессы, исходя из запросов и потребностей граждан.

Казалось бы, прописные истины назвал Путин - об этом не раз уже говорилось на разных этажах власти. Но на этот раз, судя по в ему, решено взяться за эти проблемы всерьёз.

- Сразу скажу, людей не волнуют технические, административные, организационные вопросы, - сделал ещё и такое наставление глава государства. - Им важно получить помощь качественно и своевременно, и при этом чтобы специалисты, которые оказывают такую помощь, сами не сталкивались с трудностями, – вот что мы должны сделать. Например, чтобы врачи, работники учреждений образования, социальных служб не занимались излишней бумажной волокитой, бумажной работой, а уделяли своё время и внимание людям прежде всего.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Прошу Агентство и профильную комиссию Госсовета в ходе Национальной социальной инициативы детально разобраться в конкретных проблемах в социальной сфере, в буквальном смысле пошагово пройти все жизненные ситуации человека, семьи, с которыми люди сталкиваются. Речь, например, о записи ребёнка в детский сад или школу, получении медицинской помощи в поликлинике или оформлении инвалидности, о поиске работы или повышении квалификации через центры занятости...

- Первое: разумеется, проблемы, с которыми сталкиваются люди, конечно же, не ограничиваются только теми жизненными ситуациями и темами, о которых сегодня пойдёт речь. Надо постоянно смотреть, где ещё у нас есть резервы для кардинального улучшения работы учреждений социальной сферы, чтобы они в полной мере соответствовали самым высоким стандартам и запросам людей.

- Второе: по результатам анализа жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются граждане, прошу Правительство вместе с комиссиями Госсовета и Агентством стратегических инициатив внимательно посмотреть подзаконные акты, ведомственные письма, приказы, инструкции, другие документы в социальной сфере. Подход здесь должен быть предельно понятным: нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила, избавляться от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей, демонтирует коллективы социальных учреждений и демотивирует их – демонтирует в профессиональном смысле, снижает эффективность и качество их труда.

- Третье, на что хотел бы обратить внимание: знаю, что вчера члены президиума Госсовета посетили один из центров занятости и поликлинику в Москве и не просто ознакомились, а подробно, детально разобрали, обсудили полученный опыт на специальном семинаре, посвящённом этой работе, организованном Госсоветом и Агентством стратегических инициатив.

Уверен, успешные интересные подходы в социальной сфере есть и у других субъектов Федерации, коллеги мне на личных встречах всегда об этом рассказывают, поэтому нужно расширять формат обмена опытом и компетенциями, налаживать прямое взаимодействие региональных команд. И я прошу, конечно, профильные комиссии Госсовета обобщить и обобщать в будущем лучшие практики и вместе с Агентством помогать регионам внедрять эффективные решения в деятельность учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания и центров занятости.

- Четвёртое: прошу Агентство стратегических инициатив сделать акцент на поддержке регионального развития, существенно расширить масштаб и географию работы и наряду с дальнейшим анализом жизненных ситуаций в социальной сфере действовать и по другим направлениям, которые непосредственно касаются качества жизни людей, действовать здесь, конечно, в тесной координации с комиссиями Госсовета, я уже об этом упоминал.

Хочу подчеркнуть: Национальная социальная инициатива – это важнейший инструмент, она должна стать важнейшим инструментом достижения наших национальных целей развития. А главная из них, конечно, в том, чтобы граждане жили лучше в больших городах, в малых населённых пунктах, на всём нашем огромном пространстве. И усилия каждого региона по повышению благополучия граждан, конечно же, тоже об этом неоднократно уже говорил, будем оценивать максимально объективно, на основе мнения людей, в ходе широких социологических опросов в том числе.

Задачу перед собравшимися Путин поставил жестко:

- Прошу Агентство отработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах Федерации, -дал ещё одно поручение президент.. - А а результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании набсовета Агентства.

И, пожалуй, самое важное, о чем сказал в этот день президент:

- Все, о чём сейчас будем говорить, надеюсь, станет важным этапом подготовки предстоящего Послания Федеральному Собранию. Потому что, конечно, мне бы хотелось, чтобы прозвучали сегодня такие предложения и такие идеи, которые могли бы лечь в основу планов нашего ближайшего развития и ближайших наших совместных действий по такому важнейшему направлению, как социальная политика.

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