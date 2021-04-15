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Экономика15 апреля 2021 16:57

На Красноярском экономическом форуме представили крупнейший в России проект нефтегазовой отрасли «Восток Ойл»

Когда пойдет первая нефть?
Татьяна РЯБИНИНА
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По проектам "Енисейской Сибири" определены сроки, объемы, количество новых рабочих мест.

По проектам "Енисейской Сибири" определены сроки, объемы, количество новых рабочих мест.

Фото: ИВАНОВА Диана

На Красноярском экономическом форуме презентовали инвестиционные инициативы Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва – «Енисейской Сибири». «Енисейская Сибирь» включает 32 инвестиционных проекта в области добычи и переработки полезных ресурсов, агропромышленности, развития транспортной и социальной инфраструктуры, энергетики. Проекты реализуются компаниями, являющимися лидерами на мировых рынках.

Некоторые из этих проектов имеют общероссийское значение. В частности, крупнейший в России проект нефтегазовой отрасли «Восток Ойл», который реализуется на севере Красноярского края, на территории полуострова Таймыр. Ресурсная база проекта составляет 6 млрд тонн премиальной сернистой нефти. Попутный нефтяной газ и ветрогенерация будут источниками энергии для снабжения объектов «Восток Ойл», что обеспечит низкую интенсивность выбросов диоксида углеродов – 12 кг на баррель нефти при среднем мировом показателе 50 кг на баррель.

Согласно проекту после пуска магистральной трубы и порта в бухте «Север» поставка нефти на сырьевые рынки к 2024 году составит 30 млн тонн, а к 2030 вырастет до 100 млн тонн нефти. На европейские и азиатские рынки нефть «Восток Ойла» пойдет по Северному морскому пути. Для добычи нефти будет открыто более 20 тысяч нефтескважин, установлено более 100 буровых, спроектированных для работы в условиях Крайнего Севера. По оценкам экспертов, реализация проекта даст увеличение годового ВВП страны на 2%.

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