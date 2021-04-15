В Москве объявили результаты самого, пожалуй, известного и авторитетного проекта по выявлению лидеров устойчивого развития - конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2020»

Генеральный директор СУЭК Степан Солженицын. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Традиционно победителем конкурса стала крупнейшая в России и одна из ведущих мировых угольных компаний - СУЭК.

Компания Андрея Мельниченко победила в номинации «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития» и в спецноминации «Лучшая практика по обеспечению безопасности работников и контрагентов в условиях распространения новой коронавируснои инфекции».

Кстати, говоря о спецноминации, нужно отметить, что пандемия коронавируса очень хорошо выявила те компании, у которых управление вопросами устойчивого развития отточены до совершенства. Это - те компании, которые смогли мгновенно отреагировать на эпидемиологические вызовы, скорректировать все аспекты своей деятельности и отстроить актуальную для текущего момента систему поддержки населения.

Генеральный директор СУЭК Степан Солженицын описывает стратегию реагирования компании на пандемию: «Чтобы сохранить стабильность и надежность энергоснабжения, численность и здоровье трудовых коллективов, СУЭК форсировано начала внедрять новые подходы – от развития инвестиций, социального партнерства с территориями, до крупных проектов диджитализации и создания условий для удаленной работы сотрудников. Благодаря этому мы продолжили производить, не остановили производственный процесс ни в одном из наших подразделений, не "свернули" ни один инвестиционный проект".

В СУЭК с самого начала, в марте 20-го были созданы оперативный штаб по COVID-19 в Москве и региональные штабы, открыта горячая линия по вопросам, связанным с пандемией, организован мониторинг потребностей местных больниц и социальных учреждений в медицинском оборудовании и средств индивидуальной защиты. На предприятиях были предприняты экстраординарные меры: полное обеспечение средствами индивидуальной защиты и дезинфекции каждого сотрудника, усиленная дезинфекция помещений, обеззараживание воздух, тотальная термометрия, отмена командировок, очных совещаний, перевод чего возможно а в дистанционный режим, усиленные меры дисциплины, отлаженное информирование.

Были скорректированы графики медицинских осмотров, отлажена периодичность обработки аппаратуры, помещений. И. конечно же, массовое проведение тестирования на COVID-19, направление заболевших в медицинские организации, обеспечение лекарственными препаратами, ежедневный контроль состояния работников, находящихся на лечении в домашних условиях, находящихся на карантине и самоизоляции. А с появлением вакцины СУЭК организует на предприятиях массовую вакцинацию сотрудников.

Позаботились угольщики и о регионах, в которых есть предприятия СУЭК. Компания планомерно поддерживает учреждения здравоохранения и медицинских работников: передавали современное оборудование и защитные средства для больниц, находящихся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, помогли оснастить резервный госпиталь по лечению больных с COVID-19 в Назарово Красноярского края. А для медперсонала ковидных отделений, который неделями не выходил с работы, обеспечивали самые комфортные условия труда - плазменные телевизоры, душевые кабины, удобная мебель. Не говоря про сотни тысяч одноразовых медицинских масок, медицинских респираторов, перчаток, противочумных костюмов, хирургических халатов, которые угольщики передали в больницы шахтерских городов и поселков. В шахтерских городах СУЭК взяла на себя заботу дезинфекции городских улиц и общественных пространств. На предприятиях СУЭК в Красноярском крае, Кузбассе и Хакасии наладили выпуск дезинфицирующего оборудования, востребованного в условиях пандемии коронавируса.

Не остались в стороне и сотрудники СУЭК - волонтеры компании помогают продуктовыми наборами, витаминами медикам, пенсионерам, многодетным семьям, для школьников проводят он-лайн уроки и подготовку к экзаменам, а дошколятам рассказывают сказки и организуют удаленные развивающие игры.

«Для нас дело чести и важная социальная миссия - помочь регионам, где расположены предприятия СУЭК, максимально безболезненно пройти период пандемии. И я рад, что сотни волонтеров СУЭК активно поддерживают эту политику компании, помогая медикам и людям, наиболее уязвимым в этих условиях. Не сомневаюсь, что все вместе мы успешно справимся со всеми проблемами, вызванными пандемией», - говорит Заместитель генерального директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев.

Та работа, которую СУЭК провел и продолжает вести по поддержке регионов во время пандемии, помимо РСПП, отмечена многими другими премиями: компания получила высшую награду в номинации «Социальная и экологическая инициатива» конкурса «МедиаТЭК», высшую награду XIII конкурса корпоративных проектов People Investor Ассоциации менеджеров России. А за работу в рамках всероссийской акции #МыВместе компания, ее руководители и наиболее активные волонтеры СУЭК были отмечены памятными медалями и грамотами президента России Владимира Путина.