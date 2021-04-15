ВКонтакте опросила учащихся о недостатках дистанционки

На вопросы ответили более 1600 респондентов, среди которых учащиеся средних и старших классов, студенты средних специальных и высших учебных заведений.

На вопросы ответили более 1600 респондентов, среди которых учащиеся средних и старших классов, студенты средних специальных и высших учебных заведений. 80% опрошенных живут в регионах, оставшиеся 20% — в Москве и Санкт-Петербурге.

Исследование показало, что главный минус дистанционки для большинства учащихся — потеря мотивации к обучению. 36% опрошенных отметили, что им стало труднее заставлять себя учиться. С этой проблемой сталкивается больше девушек, чем парней: 39% против 33%. Ученики старших классов страдают от потери мотивации чаще студентов ссузов и вузов: 41, 37 и 40% соответственно. Сложнее всего заставлять себя учиться респондентам из Москвы (44%), в Санкт-Петербурге и регионах демотивированных оказалось меньше — по 35%. При этом вопрос мотивации стоит на первом месте у всех опрошенных независимо от пола, типа обучения и региона проживания.

31% участников опроса признались, что скучают по друзьям и офлайн-общению. Для девушек (35%) это более весомый недостаток онлайн-обучения, чем для парней (27%).

На третьем месте — жалобы на неудобное программное обеспечение. 28% опрошенных отметили, что платформы и софт для учебных процессов недостаточно хороши.

Общения с преподавателем не хватило 27% учащихся. Столько же респондентов признались, что сильно устают от долгого нахождения за компьютером и монитором. Меньше всего учащихся волнует контроль родителей и то, что приходится раскрывать условия проживания и возможности девайсов: 6 и 13% соответственно. Рейтинг недостатков дистанционного обучения мало различается у девушек и парней.

Владимир Алёшин, директор департамента образовательных инициатив ВКонтакте:

«Год на дистанционке изменил отношение к обучению и привычки не только у учащихся, но и у преподавателей. Результаты исследований ВКонтакте показали, что преподавателям не хватает бесплатных и удобных инструментов с русскоязычным интерфейсом. В течение года мы работали над продуктом: дорабатывали возможности онлайн-звонков, улучшали функциональность онлайн-трансляций и мессенджера — всё для того, чтобы обеспечить пользователей необходимыми инструментами образовательного процесса. Нам важно, чтобы пользователи могли расти, развиваться и получать знания, не покидая экосистему VK».

В связи с тем, что учащиеся указали на падение мотивации, ВКонтакте расспросила их о том, что стимулирует их учиться. На первом месте оказался высокий уровень заработной платы у специалистов с хорошими знаниями — 34% опрашиваемых назвали это главным стимулирующим фактором для получения знаний. При этом девушек (36%) зарплатная перспектива волнует больше, чем молодых людей (32%).

Вторая в списке мотиваторов — престижность вузов, в которые планируют поступить респонденты. Так ответили 29% опрошенных, причём для девушек это важнее, чем для молодых людей, — 35 и 22% соответственно.

Гордость родителей мотивирует 25% учащихся. В Санкт-Петербурге так ответили 30% опрошенных, в Москве — 21%.

Интерес к учёбе мотивирует 20% опрошенных, оценки на экзамене — 22%. Последние мотивируют парней меньше, чем девушек: 16% против 26%.

У 1 из 10 опрошенных есть стремление быть лучше других. Ещё 10% респондентов признались, что у них вообще отсутствует мотивация к получению знаний. А 7% считают, что хорошо учиться им помогает наказание от родителей.

Владимир Алёшин, директор департамента образовательных инициатив ВКонтакте:

«Одна из значимых целей образовательных инициатив ВКонтакте — предложить пользователям инструменты, которые будут поддерживать их мотивацию. Мы разрабатываем и внедряем механики, которые помогут вовлекать учащихся и удерживать их интерес к образованию. Также повышает мотивацию к учёбе качественный интерактивный контент, а ВКонтакте его миллионы единиц. Мы помогаем образовательным сообщества, онлайн-школам и репетиторам создавать ещё больше нового, интересного пользователям контента».