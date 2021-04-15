Байдену пришлось ввести в США режим ЧС, чтобы обложить Россию новыми санкциями: Зачем он это сделал

В четверг 15 апреля президент США Джо Байден не только принял новые санкции против России Фото: REUTERS

В четверг 15 апреля президент США Джо Байден не только принял новые санкции против России, но и подписал указ, который ввел в стране чрезвычайное положение «в связи с необычной и чрезвычайной угрозой для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединённых Штатов».

Причина этого, как говорится на сайте Белого дома, «вредная иностранная деятельность правительства России».

Указ Байдена позволяет вводить санкции против России за вмешательство в выборы и кибератаки. В документе также говорится о визовых ограничениях и блокировке собственности.

На бумаге такое решение выглядит очень сурово. А ведь только во вторник Джо Байден звонил Путину и предлагал организовать двусторонний саммит, чтобы обсудить все проблемы.

Впрочем, эксперты успокаивают: режим ЧС, введенный Байденом, не стоит воспринимать всерьез. Дело даже не в мифической угрозе со стороны Москвы, а в реальной угрозе властям США со стороны собственных граждан, которых необходимо отвлечь от проблем внутри страны.

- Это больше бюрократическая формальность, дающая президенту право применять санкции, - успокаивает эксперт-американист Малек Дудаков. – Я бы даже сказал, что это пиар-ход администрации американского лидера. Байдену нужно продемонстрировать, что он не просто реагирует на действия России, но и делает это жестче, чем Трамп и Обама.

Кстати, в Штатах сейчас действует аж 33 режима ЧС. Один из них ввел Трамп в связи с миграционным кризисом на границе в 2019 году (кстати, несмотря на новый приток мигрантов, штурмующих границу, Байден сейчас не вводит эту меру), а в последний раз власти прибегали к этой мере после военного переворота в далекой Мьянме.

А как же телефонный разговор Путина и Байдена, ведь, вроде бы, ситуация начала налаживаться?

- Надо разделять два параллельных сюжета. Во-первых, это давление на Россию в связи с якобы имевшим место вмешательством в американские выборы и «взломе» серверов SolarWinds, ведь нынешние санкции вводятся именно из-за всей этой истории, - считает Дудаков. - С другой стороны, у нас есть и украинская повестка, которая, как мне кажется, во многом стала неожиданной для Байдена, и здесь подход уже другой. Хозяин Белого дома уже говорил, что на этом направлении готов взаимодействовать с Москвой и не хочет идти на обострение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США ввели новые санкции против России: Как они отразятся на рубле и нашей экономике

Санкции США против России 15 апреля 2021: Американским банкам запретили покупать российский госдолг (подробности)