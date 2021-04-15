Наталья Дрожжина покупала Марии Баталовой пиво на деньги от сдачи элитных квартир

Наталья Дрожжина и Гитана Леонтенко во время гражданской панихиды по Алексею Баталову, 2016 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня в суде ждали Наталью Дрожжину. Наталья Георгиевна в этом процессе истец. Но именно к ней у судьи больше всего вопросов. Но Дрожжина не пришла - заболела. Вместо нее прибыли ее представители.

Напомним, суть скандальной истории: 85-летняя вдова и дочь Алексея Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной элитной квартире напротив Кремля, офисного помещения, двухкомнатной квартиры в центре Москвы в районе Самотечной площади и еще крупной суммы денег. Обвиняемыми по делу о мошенничестве проходят супруги Михаил Цивин и Наталья Дрожжина. Именно Наталье Георгиевне по договору ренты перешло имущество Марии Баталовой.

Дочь актера Алексея Баталова Мария. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Но сегодня в Замоскворецком суде рассматривалось не уголовное, а гражданское дело. В начале этого года Наталья Дрожжина предъявила иск к Марии Баталовой. Через суд она намерена расторгнуть злополучную ренту и вернуть Марии ее имущество принудительно. Поскольку не может выполнять свои обязательства - квартиры находятся под арестом. Баталовы же, по ее словам, отказываются принимать квартиры обратно…

У суда к Наталье Георгиевне много вопросов. Главный из них: как она выполняла свои обязательства по договорам ренты, который полтора года назад заключила с Марии Баталовой. Какие продукты ей приносила, какие лекарства покупала, имеются ли чеки… Оплачивала ли врачей, если была такая необходимость. Мария Баталова – инвалид детства с тяжелой формой ДЦП.

Наталья Дрожжина. Фото: Иван ВИСЛОВ

- Наталья Дрожжина должна была обеспечивать Машу товарами и услугами на сумму не менее 75 тысяч ежемесячно. Либо делать денежные переводы на эту же сумму, - поясняет представитель Баталовых Татьяна Киреенко. – Однако по банковским выпискам, которые есть у Марии Баталовой, видно, что продукты, лекарства, медицинское лечение Маша оплачивала со своего счета самостоятельно. У суда сложилось впечатление, что с сентября 2019 года, когда были заключены договоры ренты, Наталья Дрожжина не исполняла свои обязательства. Именно Дрожжина должна была предоставить доказательства, что она добросовестно исполняла свои обязательства.

Есть к ней и другие вопросы... В январе 2018 года Наталья Георгиевна получила генеральную доверенность от Марии Баталовой, открывавшую ей доступ к Машиным банковским счетам. Их было несколько. Они пополнялись, деньги копились, крупных списаний не было.

Однако после того, как Дрожжина получила генеральную доверенность, она сняла с Машиного счета 107 тысяч долларов в одном банке, в другом - 50 тысяч евро. В марте 2018 года на рублевом счету у Марии было 2 миллиона 600 тысяч рублей. А через год - только… 7 тысяч. При этом, в течение года Маша получала не менее 150 тысячи рублей ежемесячного дохода из разных источников: от сдачи в аренду двухкомнатной квартиры и офиса (тогда они еще были Машины), гонорары - она пишет рассказы и рецензии, плюс ее пенсия по инвалидности… По идее, ее сбережения за год должны были увеличиться, а Дрожжина их почти обнулила. Как это произошло, на что пошли деньги, Наталья Георгиевна должна была рассказать суду. По банковским выпискам видно, что траты были сделаны в… ресторанах, находящихся в районе Кутузовского проспекта, где живут Цивин и Дрожжина. Маша по ресторанам не ходит, в основном сидит дома. Крупные списания были сделаны в магазинах косметики, Маша не пользуется косметикой, в бутиках нижнего белья, в автосервисе.

- Сегодня в суде вы получили ответы на эти вопросы?

- Наталья Георгиевна плохо себя чувствует, в суд она не пришла. Но ее представители наконец-то предоставили чеки на продукты, которые Дрожжина покупала якобы Маше: на пиво «Жигулевское», шампанское, косметику… Еще была какая-то ароматерапия. Судью удивил не только ассортимент, довольно странный для инвалида детства. Но и «доказательства» того, что все это было куплено именно для Маши. Их не было. Даже если предположить, что Мария Баталова любит пиво, как по безымянным чекам это можно понять? Как доказать, что Дрожжина покупала пиво не себе, а именно Маше? Я не говорю о том, что Маша вообще пива не пьет. И валокордин тоже, что следует из аптечного чека. Рецепты на лекарства для Маши не приложили. Магазин, где Дрожжина покупала продукты, находится рядом с ее домом. Она вполне могла пойти купить эти продукты себе, собрать чеки и объявить, что «все это для Маши». Кроме того, представители Дрожжиной приобщили чеки из ресторанов, где якобы Маше заказывали мясо и сало… Уже лет тридцать Мария Баталова мясные продукты не ест вообще - по состоянию здоровья. Только белую рыбу.

Как объяснили в суде представители Дрожжиной, Наталья Георгиевна содержала Машу на те средства, которые получила от сдачи в аренду двухкомнатной квартиры на Самотечной, которую получала по договору ренты. Ежемесячно - 80 тысяч рублей. Теперь квартира находится под арестом и Дрожжина не может ее сдавать.

Судья возразила, что арест не является препятствием для исполнения своих обязательств. Ведь Дрожжина по-прежнему является собственником. Имущество принадлежат пока ей, а не Марии Баталовой. Ничто не мешает перечислять деньги на Машин расчетный счет. Независимо от того, сдает она квартиру или нет, платить по договору ренты она обязана. Вообще очень странно, что Цивин и Дрожжина добиваются мирового соглашения, но не исполняют свои обязательства.

По поводу квартир, которые по договору ренты перешли от Марии Баталовой к Дрожжиной, у суда возник и другой вопрос. Раньше Маша сдавала их сама и получала деньги от арендаторов. В чем тогда ее профит от сделки с Дрожжиной? Внятного объяснения на этот вопрос судья так и не получил. Лишь странное объяснение, если квартиры с декабря 2019 года стали собственностью Дрожжиной, стало быть, и деньги от их сдачи в аренду только ее. С них-то она и платила по договору ренты совершенно законно. На замечание судьи, что Дрожжина не имела права вообще эти квартиры сдавать (это условие ренты), ее представители возразили, что существует некое судебное решение, по которому это было возможно. На это судья лишь сказала: «Мы поняли вашу схему»… И отложила заседание до 27 апреля. К этому времени Наталья Дрожжина должна выздороветь. Суд не снял с нее обязательство явиться и ответить на вопросы: все-таки как, и на какие деньги она содержала Марию Баталову.