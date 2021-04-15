Последствия санкций США: Как решение Байдена скажется на иностранных компаниях в России

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США подписал указ о новых санкциях против России. Рестрикции включают в себя запрет для американских компаний на операции с российским внешним долгом, а также персональные санкции против физических лиц и компаний, которых в Вашингтоне посчитали виновными в хакерских атаках на США и других «прегрешениях».

Но такие санкции могут иметь куда более далеко идущие последствия.

- Опасность в том, что появляются новые секторальные санкции. Речь о технологическом и оборонном секторах российской экономики, - говорит программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. – Мы столкнулись с иранским вариантом санкций, когда компания может попасть под какие-то ограничения, только потому что работает «не в том» секторе экономики.

Эксперт уверен, что нынешние санкции Вашингтона большого влияния на российскую экономику не окажут. Все-таки речь во многом о блокировке конкретных физических и юридических лиц. Но вместе с тем становится все более очевидно, что для бизнеса связь с государством становится фактором риска.

- Вот это уже более вредная и опасная вещь. Иностранный бизнес просто будет опасаться связей с любой структурой с государственным участием. А в России таких много, - напоминает Тимофеев. – Помните, недавно Zoom отказался продавать свой продукт российским госучреждениям? Это может стать обычной практикой. Причем это плохо не только для России, но и для иностранного бизнеса, который теряет наш рынок.

То есть зарубежные компании будут заранее прикидывать риски, связанные с бизнесом в России. И, возможно, опасения окажутся сильнее, чем потенциальная выгода от работы в нашей стране.

Новые санкции, по мнению эксперта, не противоречат приглашению на российско-американский саммит, а наоборот, могут быть подготовкой к нему.

- Байден демонстрирует, что хочет выйти на саммит с позиции силы, - говорит Тимофеев. – В Конгрессе и в СМИ США давно уже раздаются требования сурово разобраться по отношению к России. Так что новый указ президента во многом ответ на этот запрос.

Возможно, теперь Москва откажется от организации встречи Путина и Байдена. Ведь теперь предложенный Байденом саммит может оказаться просто поводом высказать России все обвинения «в лицо».

- Впрочем, у нас таких разговором могут и не испугаться и вывалить «партнерам» список своих претензий. Благо, китайские партнеры недавно подали пример, час препираясь перед телекамерами с госсекретарем США во время переговоров, - заключает Иван Тимофеев. – Можно говорить о наступлении нового этапа ухудшения отношений России и США. Среди последствий этого я бы назвал сближение РФ с КНР, более жесткую позицию Москвы по Сирии, иранской ядерной сделки и другим вопросам. Вряд ли США смогут рассчитывать хоть на какую-то поддержку со стороны Москвы.

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