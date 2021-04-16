Анекдоты: Только начинает налаживаться личная жизнь, как тебя встречает жена через дорогу

Вчера была в гостях. Думала, что уйду по-английски - не прощаясь. Фиг там...

Ушла по-нашему: 10 раз на посошок и осталась с ночевкой…

* * *

- Папа, мама водит машину лучше, чем ты!

- Ну, я бы не сказал...

- Но ты же сам говорил, что с затянутым ручным тормозом не смог бы проехать и метра, а мама так проехала 12 км.

* * *

Узнав, что бывший муж женится на молоденькой соседке, она отомстила ему с чисто женским коварством: вышла замуж за отца соседки и стала тещей.

* * *

Губернатор Ухрюпинской области, борясь с проблемами в своем регионе, по неосторожности попал в список Форбс.

* * *

Объявление в психбольнице:

«Мнение пациентов может не совпадать с позицией медперсонала».

* * *

Из-за последних тенденций в моде все труднее становится определить, где в магазине мужской отдел, а где женский.

* * *

Ухрюпинский аэропорт приобрел биосистему для отпугивания птиц стоимостью $30 млн. Систему обслуживает один оператор Петрович. Система способна автоматически преобразовывать матерные выражения оператора в тревожные крики различных видов птиц.

* * *

Вопрос в интернете от молодого папы:

- Кто-нибудь знает, какие успокоительные лекарства принимает медведь в мультике про Машу? Я тоже такие хочу…

* * *

Студенту на заметку. Если написать шпаргалку карандашом на денежной купюре, то попытка отобрать шпаргалку у студента будет выглядеть как требование взятки.

* * *

- Вадик, я что-то не поняла!.. Кто это там тебе вместо меня настроение испортил?!.

* * *

Заходит один мужичок в барчик. Заказывает мартини, вытаскивает оливку из бокала, выпивает мартини, кладет оливку в пакетик, заказывает еще мартини, вытаскивает оливку, выпивает мартини, кладет оливку в пакетик, заказывает еще мартини...

Потом на автопилоте уходит из бара с полным пакетиком оливок.

Один из посетителей говорит бармену:

- Хм, никогда не видел такого странного чувака...

Бармен:

- Ну а че тут странного-то?! Просто жена послала мужа оливок купить!

* * *

Девушка первый раз в гостях у парня:

- Петя, а куда ты вешаешь вещи?

- Мы, мужики, обычно вешаем свои вещи на пол.