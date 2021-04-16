Анекдоты: Только начинает налаживаться личная жизнь, как тебя встречает жена через дорогу

Вчера была в гостях. Думала, что уйду по-английски - не прощаясь. Фиг там...
Ушла по-нашему: 10 раз на посошок и осталась с ночевкой…
* * *
- Папа, мама водит машину лучше, чем ты!
- Ну, я бы не сказал...
- Но ты же сам говорил, что с затянутым ручным тормозом не смог бы проехать и метра, а мама так проехала 12 км.
* * *
Узнав, что бывший муж женится на молоденькой соседке, она отомстила ему с чисто женским коварством: вышла замуж за отца соседки и стала тещей.
* * *
Губернатор Ухрюпинской области, борясь с проблемами в своем регионе, по неосторожности попал в список Форбс.
* * *
Объявление в психбольнице:
«Мнение пациентов может не совпадать с позицией медперсонала».
* * *
Из-за последних тенденций в моде все труднее становится определить, где в магазине мужской отдел, а где женский.
* * *
Ухрюпинский аэропорт приобрел биосистему для отпугивания птиц стоимостью $30 млн. Систему обслуживает один оператор Петрович. Система способна автоматически преобразовывать матерные выражения оператора в тревожные крики различных видов птиц.
* * *
Вопрос в интернете от молодого папы:
- Кто-нибудь знает, какие успокоительные лекарства принимает медведь в мультике про Машу? Я тоже такие хочу…
* * *
Студенту на заметку. Если написать шпаргалку карандашом на денежной купюре, то попытка отобрать шпаргалку у студента будет выглядеть как требование взятки.
* * *
- Вадик, я что-то не поняла!.. Кто это там тебе вместо меня настроение испортил?!.
* * *
Заходит один мужичок в барчик. Заказывает мартини, вытаскивает оливку из бокала, выпивает мартини, кладет оливку в пакетик, заказывает еще мартини, вытаскивает оливку, выпивает мартини, кладет оливку в пакетик, заказывает еще мартини...
Потом на автопилоте уходит из бара с полным пакетиком оливок.
Один из посетителей говорит бармену:
- Хм, никогда не видел такого странного чувака...
Бармен:
- Ну а че тут странного-то?! Просто жена послала мужа оливок купить!
* * *
Девушка первый раз в гостях у парня:
- Петя, а куда ты вешаешь вещи?
- Мы, мужики, обычно вешаем свои вещи на пол.