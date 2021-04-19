В Госдуме обсуждается закон о ветеринарных лекарствах

Устаревший законопроект не дает работать рынку ветеринарных лекарств. Фото: Shutterstock

В январе Госдума России приняла в первом чтении законопроект об обороте ветеринарных лекарств, который предусматривает новый механизм регулирования рынка. Текущее обсуждение документа представлено только в поддержку проекта. Дескать, «защищаем российский рынок от некачественных лекарств и поддерживаем отечественного производителя». При этом вопросы обеспечения животноводства современными лекарствами и возможные последствия в связи с дефицитом лекарств не упоминаются.

В марте бизнес-ассоциация «Деловая Россия» провела круглый стол, на который пригласила всех ключевых участников отрасли и профильные министерства. Выяснилось, что в нынешнем виде законопроект не только парализует рынок ветеринарных лекарств, но и приведет к росту цен на ключевые продукты животноводства.

«ВКЛЮЧАЯ ДЕФИЦИТ И КОНТРАБАНДУ»

«Неудачный законопроект может внести сумятицу и породить негативные последствия на этом рынке, включая дефицит и контрабанду. В конечном счете это приводит к росту цен», – пояснил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян, который призвал мягко менять регулирование обращения ветеринарных лекарственных препаратов, чтобы изменить расклад на этом рынке в пользу отечественных производителей.

Как вы уже поняли, нововведение отразится не только на владельцах животных или сельхозпроизводителях. Эксперты говорят, что серьезное сокращение рынка ветеринарных препаратов, которое произойдет в случае принятия закона, неизбежно приведет к тому, что на прилавках магазинов сократится количество мяса, масла и прочих мясомолочных продуктов. То есть по факту будет создан рукотворный кризис!

Хотя ограничения коснутся всех ветеринарных лекарств, в первую очередь законопроект ударит по импортным лекарствам. Законопроект требует наличия специального заключения для каждого зарубежного завода для поставок лекарств.

По данным отраслевых экспертов, 70% российского рынка лекарств для животных приходится на иностранных производителей (химико-фармацевтические препараты – около 65%, иммунобиологические препараты – около 75%). Принятие законопроекта в текущей редакции обусловит сокращение импорта ветеринарных препаратов в Россию на 70%, что повлечет за собой их резкий дефицит, опасаются в «Деловой России.

«На сегодня ввоз ветеринарных лекарственных препаратов в Россию осуществляется примерно со 150 производственных площадок, находящихся за рубежом, - отметил в ходе мероприятия исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) Андрей Межонов. - По состоянию на февраль 2021 года, только 37 площадок имеют все необходимые для поставок лекарств заключения, из которых срок действия 16 заканчивается в 2021 году. (срок действия такого заключения составляет три года). В 2020 (до ноября) году было выдано только одно (!) такое заключение. То есть требование не может быть сейчас выполнено всеми производителями с учетом текущих реалий и возможностей регулятора»

ТРЕБУЕТСЯ ШИРОКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

В Минсельхозе исходят из того, что требования на рынке ветеринарных лекарственных препаратов должны быть одинаковыми для отечественных и иностранных производителей, напомнил во время «круглого стола» замглавы ведомства Максим Увайдов. Замминистра считает нормы законопроекта правильными и направленными на развитие отечественной отрасли ветеринарных лекарств. В то же время, он не исключил, что может потребоваться удлинение срока вступления рассматриваемых изменений (сейчас намечено на 1 сентября 2023 года).

Участники встречи считают, что в данной ситуации чиновники «идут привычной дорогой» – прямо к принятию предложенного закона, потому что по-другому не привыкли.

Причем, эксперты не утверждают, что закон ужасен. Вовсе нет. Но главные отраслевые игроки не готовы к его внедрению сейчас. Это может привести к катастрофичным последствиям на рынке ветеринарной фармы и продуктовом рынке. Апелляция чиновников к тому, что из-за импортных препаратов растут цены, ничтожна по сравнению с тем, что мясо и молочные продукты вообще пропадут с прилавков! Кроме того, существует риск снижения экспортного потенциала, а также опасность распространения заразных болезней животных.

Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса, председатель подкомитета по предпринимательству в сфере зообизнеса Торгово-промышленной палаты России Татьяна Колчанова направила председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину письмо, где сообщила, что законопроект дважды получил отрицательное заключение Минэкономразвития об оценке регулирующего воздействия, существенные замечания были высказаны Минюстом России, концептуальные замечания к основным положениям проекта были высказаны Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России. Кроме того, законопроект не был поддержан Рабочей группой по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере животноводства и растениеводства от экспертного сообщества.

«В ходе доработки проекта замечания учтены не были, - резюмирует Татьяна Колчанова. - Введение избыточного регулирования обращение ветеринарных лекарственных препаратов отрицательно скажется на лекарственном обеспечении животноводства, что, в свою очередь, приведет к повышению цен на основные продукты питания.

Проще говоря, закон «сырой» и нуждается в корректировке. Для того, чтобы принять взвешенное решение, экспертное сообщество предлагает обеспечить публичное обсуждение законопроекта с точки зрения его возможного негативного влияния на отечественных производителей животноводческой продукции