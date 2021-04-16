Ученые назвали главный предвестник синдрома хронической усталости после коронавируса

Из десяти человек, переболевших ковидом, у пяти-шести наблюдается возвращение болезни, то есть симптомы, резко снижающие качество жизни и работоспособность. Фото: Shutterstock

- Последние полтора месяца внимание ученых всего мира сконцентрировано на постковидном периоде у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, - говорит знаменитый ученый-пульмонолог, академик Российской академии наук, председатель правления Российского респираторного общества Александр Чучалин. Исследователь и врач выступил на онлайн-собрании РАН, посвященном реабилитации после COVID-19.

Эксперт рассказал, какие органы чаще всего страдают после ковида по последним данным.

- Наряду с легкими основной удар приходится на миокард, сердечную мышцу. У врачей уже появился диагноз «постковидный миокардит».

- Также серьезно страдает печень. В ней идет быстро прогрессирующий фиброз, то есть работоспособные клетки печени заменяются соединительной тканью. На сегодня фиброз необратим, орган теряет свою способность полноценно работать.

- Поджелудочная железа. Повреждение этого органа при COVID-19 недооценивают, отметил академик Чучалин. Между тем поджелудочная также страдает от фиброза.

- Кроме того могут поражаться почки, селезенка и другие органы.

СНАЧАЛА АНОСМИЯ, ПОТОМ АСТЕНИЯ

- Вирус внедряется в наш организм преимущественно через слизистую носа, - напоминает доктор Чучалин. - Первыми повреждаются клетки нейроэпителия, тесно связанные с функцией обоняния.

Поэтому аносмия - потеря восприятия запахов - при ковиде является проявлением нейровоспаления, отмечает врач. И то же самое нейровоспаление лежит в основе синдрома хронической усталости (СХУ), на который часто жалуются переболевшие коронавирусной инфекцией. Исходя из этого, ученые предполагают, что утрата обоняния может служить предвестником: после пришествия коронавируса человека накроет СХУ.

- Такой астенический синдром не просто слабость или легкая усталость, а по-настоящему тяжелое состояние, - подчеркивает академик. Чучалин привел данные американского исследования, в ходе которого изучались проявления синдрома хронической усталости как одной из составляющих постковида.

Через 7 месяцев после начала острого заболевания, то есть когда люди уже давным-давно избавились от самой коронавирусной инфекции, у них отмечаются:

- усталость - у 78% переболевших,

- недомогание после физнагрузок - у 71%,

- когнитивные нарушения (проблемы с памятью, концентрацией внимания) - у 57%,

- неспособность полноценно работать - у 68%.

«Это колоссальные цифры, - качает головой академик Чучалин. - Фактически из десяти человек у пяти-шести мы видим возвращение болезни, то есть симптомы, резко снижающие качество жизни и работоспособность».

Ученые предполагают, что утрата обоняния может служить предвестником: после пришествия коронавируса человека накроет синдром хронической усталости. Фото: Shutterstock

КАК ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ БУДЕМ?

Сам по себе поствирусный астенический синдром не уникален, рассказал эксперт.

- Еще 20 лет назад я опубликовал работу об этом - такое последствие могут давать многие вирусы. Среди них вирус Эпштейна-Барр, энтеровирусы, вирус герпеса 6-го типа, вирус Эбола, вирус Лихорадки Денге и другие. При этом у коронавируса есть свои неповторимые особенности последствий, которые не встречаются при других заболеваниях.

Судя по всему, в развитии синдрома хронической усталости после COVID-19 играют роль как нейровоспаление (см. выше), так и дисбиоз, то есть неблагоприятные изменения микробиома переболевшего, пояснил Александр Чучалин. Однако эти вопросы еще предстоит изучить, говорит эксперт.

В зависимости от окончательных выводов о причинах постковидного СХУ врачи смогут понять, какие методы применять для восстановления пострадавших. Пока, судя по выступлению на собрании РАН главного реабилитолога Департамента здравоохранения Москвы Александра Разумова, перенесшим COVID-19 рекомендуют приходить в себя в санаториях с традиционными расслабляюще-поддерживающими процедурами: ванны, массажи, лечебная физкультура и проч.

ВОПРОС В ТЕМУ

У кого чаще встречается постковидный синдром

- Сейчас это один из самых частых вопросов: есть ли взаимовязь между степенью тяжести коронавирусной инфекции и вероятностью развития постковидного синдрома, - отмечает академик Чучалин. - Последние данные показывают: такой связи нет.

COVID-19 крайне непредсказуем, подчеркивают эксперты. Болезнь может протекать тяжело, но после того, как человек отмучился в реанимации и выходит из больницы, в дальнейшем у него не развивается постковидный синдром. И наоборот, после легкой формы может настигать очень тяжелый постковид.

С одной стороны, такое положение дел может давать надежду тем, кто тяжело заболел: возможно, после выздоровления удастся избежать новых серьезных нарушений здоровья. С другой стороны, легко переносящим болезнь не стоит расслабляться - увы, вирус может преподнести неприятный сюрприз, обернуться неприятными проявлениями постковида. Поэтому нужно внимательно прислушиваться к возможным изменениям в самочувствии уже после того, как тесты покажут отрицательные результаты ПЦР и даже защитные антитела, говорят врачи.

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