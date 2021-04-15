Записки киевлянки: людей накручивают - «26 мая затмение, вот тогда Россия и нападет!»

Жительница Киева разговаривает по телефону на улице украинской столицы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ОЛЕСЬ, СЛЫШИШЬ ЛИ ТЫ НАС СЕГОДНЯ?

Моя близкая подруга, художник-карикатурист много лет проработала за соседними столами в редакции газеты с Олесем Бузиной. Они очень дружили. 16 апреля 2015 года, в день его подлого убийства, подруга позвонила мне на мобильный, не сдерживая рыданий:

"Олеся! Олеся убили..." и больше та ничего не смогла произнести. В тот весенний день писателя Бузину убили возле подъезда своего дома в Киеве выстрелом в спину, причем, как известно, его убийцы давно на свободе.

Олесь.... Это имя звучит как шум воды Днепра, оно вызывает сегодня у многих слезы по утраченному миру и благополучию в стране, возможно еще и потому, что мы не смогли уберечь по сути национальное достояние – писателя, яркого и умного человека. Олесь, видишь ли ты нас, знаешь ли как мы, малороссы (так он называл всех украинцев) теперь живем?

Писатель Олесь Бузина. Фото: Личный архив

Мы были знакомы с Бузиной, хотя не были друзьями, а вот его книги читала, как и газетные колонки, которые он писал почти каждый день.

Многие киевляне газету покупали только ради его колонок, а один знакомый каждую из них бережно вырезал, хранил, перечитывал, цитировал и страшно горевал когда Олеся убили.

«Я предпочел бы Украину без всяких ассоциаций (с Евросоюзом, - ред.), зато без гражданской войны — с тихими водами и ясными зорями,» - писал Бузина.

Его и убили за правду, за любовь к Украине, Киеву из которого он так и не захотел уезжать, несмотря на опасность для собственной жизни.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ КНИГИ

Что, спустя эти годы можно сказать? Сказать нечего. Бесконечно стыдно и горько перед его уже очень пожилой матерью, Валентиной Бузиной, которая так и не добилась справедливости, а в личной встрече ей отказали как экс-президент Порошенко, так и нынешний президент Зеленский.

А вот еще одна цитата Олеся Бузины: «Революции никогда не способствуют процветанию общества. Они надолго создают зоны нестабильности».

Книги Олеся, которые в Украине теперь запрещены и оболганы, все равно читают люди всех возрастов, а молодые, образованные киевляне - особенно.

Ведь невозможно вырастить нравственное поколение без знания подлинной истории, а без его книг об Украине вообще не получится честной картины.

Имя «Олесь» еще звучит и как шум дождя, который смоет грязь и пену с многострадальной Украины. Так хочется в это верить...

«ТЫ ГДЕ БУДЕШЬ, КОГДА ВОЙНА НАЧНЕТСЯ?»

К слову, русофобов всех мастей Бузина на дух не переносил и предупреждал, что ставка на войну - равносильна самоубийству Украины.

Конечно, огульно обвинять Киев в предательстве было бы неправильно: ведь даже самые патриотически настроенные родители не хотят отправлять своих детей в воюющий Донбасс.

- Ты где будешь, когда война начнётся? На Борщаговке или в Голосеево? В Голосеево лучше, там в лесу ещё блиндажи сохранились и можно прятаться, если нас будут русские бомбить, - говорит Светка, моя обаятельная приятельница. Смеяться или плакать?

- Нет, ну какая война с Россией? Это ерунда. У нас генералов то нет. Вот в войну были генералы: Рокоссовский, Жуков, Конев, Ватутин. А где у нас то генералы? Откуда им взяться? - спорят между собой два деда лет 80-ти.

Заметили меня, тут же прекратили разговор.

Вдруг донесу?

В Киеве это теперь запросто.

Президент Украины Владимир Зеленский в окопах на позициях ВСУ на Донбассе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ТА НЕХАЙ ПОУБИВАЮТ ДОНБАСС. БУДЭ ЛЕГЧЭ ДЫХАТЫ»

Под соседний дом приезжает небольшая машина-газель. В машину вмонтирована бочка с молоком, литр которого стоит 18 гривен (около 47 рублей). В очереди грубо накинулись на женщину без маски. Но сразу своей грубости устыдились.

- Не хорошо с утра ругаться, потому что скоро война с Россией, и надо сплотиться, быть вместе, - рассуждали в очереди.

- 26 мая будет затмение, вот тогда Россия и нападет, и поделят Украину, - повторяют люди мантры, вбиваемые в них с телеэкранов.

А еще в Киеве развешивают карты бомбоубежищ.

И обсуждают мэра западенского Ивано-Франковска, который собирает отряд добровольцев на войну.

Ощущение, что все сошли с ума, а украинские власти все продолжают накручивать граждан, запугивая нападением России. Про «легкую прогулку» украинской армии в Донбассе, о которой говорили военные и политики еще две недели назад, все как-то разом забыли. Будто пришла команда переобуться и рассказывать теперь все наоборот - про планы нападения России. И рассказывают. «Сплачивают» народ.

А из Донецка идут сообщения, что город обстреливают по всему периметру, по всей окраине, и в своей квартире убит снарядом 58-летний мужчина, который работал электриком. И погиб он не от ковида, не шмальнул себе в башку, как герой АТО, а убит снарядом, прилетевшим с украинской стороны.

На столе в его донецкой квартире так и остался лежать синий украинский паспорт. И разве это не убийство, которое ничем не отличается от убийства Олеся Бузины ?

- Та нехай там поубивают той Донбасс. Нам будэ легчэ дыхаты, - зло говорит пенсионерка в очереди за молоком.

Почему ей будет легче? Кому будет легче, в чем? Ведь разве убитый не пахал всю жизнь и при этом киевлянам до 2014 ого года вообще никак не мешал?

Но ведь так говорят по телевизору...

«Бог дал нам землю удивительную. Другие народы о такой могут только мечтать. С мягким климатом. С толстым слоем чернозема. С недрами, набитыми полезными ископаемыми. С полноводными реками. С лесами и горами. С выходом к теплому Черному морю», писал о любимой Украине Олесь Бузина. Только вот что же украинцы наделали со своей землей, которую готовы продать своим новым хозяевам за бесценок, да еще и кровью своих же граждан залить?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12 минут до войны: Перестала ли Украина убивать Донбасс после «звонка Байдена»

Почему Киеву плевать на договоренности президентов и жизни людей. Репортаж Дмитрия Стешина из Донецка (подробности)