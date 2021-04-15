Глаз не оторвать: 66-летняя Орнелла Мути похвасталась длинными ногами в слишком смелом разрезе

Месяц назад, 9 марта, Орнелла Мути отметила 66-летие. Фото: EAST NEWS

Месяц назад, 9 марта, Орнелла Мути отметила 66-летие. Но выглядит звезда фильма «Укрощение строптивого» гораздо моложе – ей ни за что не дашь ее истинный возраст. Итальянская красотка сохранила стройную фигуру, которой можно только гордиться. В этом убедились зрители телешоу Маурицио Костанцо – популярного ведущего на итальянском телевидении. Орнелла Мути пришла к нему в студию на съемки очередной программы. И продемонстрировала длинные ноги в не по годам смелом разрезе юбки.

Для съемок Орнелла выбрала облегающее белое платье, длинное и, на первый взгляд, очень строгое. Но стоило актрисе приземлиться в бархатное кресло, как подол наряда распахнулся, явив телекамерам ее стройные ноги в туфельках на высоких каблуках. Длинный разрез на подоле приоткрыл их практически до самых бедер, предоставляя зрителям возможность всю программу любоваться фигурой звезды.

Орнелла пришла на съемки шоу на популярном телевидении и продемонстрировала стройные ножки. Фото: EAST NEWS

Секрет отличной формы Орнеллы – в регулярных тренировках. Итальянская кинодива с молодости занимается йогой, и до сих пор несколько раз в неделю устраивает себе тренировки с персональным тренером. Во время занятий актриса показывает чудеса гибкости, достойные цирковых акробатов. В своем Инстаграме Орнелла не раз делилась видеороликами, в которых она хвастается отличной растяжкой. Кроме того, Мути тщательно следит за своим питанием (Орнелла – вегетарианка).

В интервью итальянской радиостанции Radio 2 звезда как-то рассказала, что могла бы стать отличной спортсменкой. Орнелла начинала как модель, и об актерской профессии даже не мечтала.

- Я просто пришла за компанию на пробы, но выбрали меня, - сказала актриса. - Вот, как распорядилась судьба.

Актриса выбрала очень смелый для своего возраста наряд. Фото: EAST NEWS

До пандемии коронавируса Орнелла вела активную светскую жизнь, была постоянной участницей кинофестивалей и желанной гостьей на вечеринках. Актриса признается, что работа для нее сегодня – не главное в жизни. Она старается больше времени проводить с семьей. У нее трое взрослых детей - две дочери и сын (и все они выбрали творческие профессии) и трое внуков.

Орнелла Мути родилась в Риме. К слову, это не настоящее имя звезды, а псевдоним, который ей придумал режиссер Дамиано Дамиани, когда она впервые снялась в кино. По-настоящему ее зовут Франческа Ривелли. Мама актрисы родом из Эстонии, отец - неополитанец. Бабушка и дедушка Орнеллы по материнской линии – русские, из Санкт-Петербурга.

Для съемок Орнелла выбрала длинное белое платье – длинное и, на первый взгляд, очень строгое. Фото: EAST NEWS

Орнелла Мути была замужем два раза (со вторым мужем она развелась из-за романа с Адриано Челентано). С 1998 года актриса жила в гражданском браке с пластическим хирургом Стефано Пиколло, а С 2008 года она состоит в отношениях с бизнесменом Фабрисом Керерве.