Он объяснился: Байден после санкций против России выступил с обращением

Джо Байден. Фото: REUTERS

Вчерашним утром Белый дом распространил неожиданное сообщение: президент США Джо Байден намерен высказать по поводу России. Со ставшей уже традиционной, получасовой задержкой от назначенного часа Байден сделал это.

Выступлению предшествовали взаимоисключающие классические двусторонние отношения поступки - приглашение российскому лидеру встретиться, введение очередного пакета антироссийский санкций и телефонный звонок главы Белого дома Путину.

Короткое и не содержащее ничего нового выступление Байдена было начато за здравие – Вашингтон намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой. Но тут же попытался показать силу – мол, я мог бы пойти дальше, ввести дополнительные санкции, но не стал этого делать.

- На этой неделе мы говорили по телефону с президентом России Владимиром Путиным, - напомнил Байден. – Это был очень содержательный и уважительный разговор. На наших странах лежит огромная ответственность, и, думаю, мы оба ее осознаем.

Продолжение и финал были унылыми: Байден повторил набившую оскомины ничем не подтверждении обвинения в адрес России в аспекте ее вмешательства в выборные процессы в США, попутно отметив важность российского участия в разрешения целого ряда мировых проблем – от Ирана до Северной Кореи.

- Мы должны защищать свою страну, ее интересы и ее союзников, - подчеркнул Байден. – Мы готовы к сотрудничеству для взаимной выгоды, но если Москва будет посягать на демократию, мы ответим.

О санкциях, введенных 15 апреля, хозяин Белого дома высказался красноречиво:

- На неподобающие действия России мы ответили пропорционально. Я мог бы зайти с санкциями дальше, но решил этого не делать.

Присутствовавшие на «церемонии» журналисты смогли задать американскому президенту два вопроса, в том числе и о Северном потоке-2. Байден подтвердил, что намерен противостоять этому проекту.

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