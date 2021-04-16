Объявлены победители фотоконкурса World Press Photo 2021

Российский фотограф Валерий Мельников стал лауреатом World Press Photo 2021. Награды удостоилась его работа «Потерянный рай» - серия фотографий, сделанная в Нагорном Карабахе во время недавнего конфликта. На снимках — местные жители, покидающие свои дома

Объявлены победители и призеры престижной премии в области фотожурналистики World Press Photo. Снимки, которые попали на престижный конкурс, представляли важнейшие события прошедшего года глазами профессиональных репортеров со всего света.

В этом году лучшим снимком жюри признало работу датского фотографа Мадса Ниссена, на которой 85-летняя жительница дома престарелых Роза Лурнади впервые почти за полгода смогла обнять свою медсестру благодаря особому приспособлению из пленки.

Фото: Мадс Ниссен, Дания, Politiken / Panos Pictures / World Press Photo 2021

- Это рассказал о надежде и любви в самые тяжелые времена. В 2020 году я узнал о кризисе, который разворачивался в Бразилии, и о том, что власти государства пренебрегают этой ситуацией, и решил что-то сделать об этом, - рассказал фотограф.

Один из членов жюри Кевин Ли отметил, что победившая фотография о пандемии коронавируса запечатлела самый необычный момент жизни людей.

- Если вы будете смотреть на снимок достаточно долго, то вы увидите крылья: символ полета и надежды. На этой фотографии я вижу одновременно уязвимость, любовь, потери и расставание, смерть и выживание, - отметил он.

В категории «Проблемы современности» на фотоконкурсе победу одержал снимок аргентинского фотографа Пабло Тоско «Фатима и ее сын готовят рыболовную сеть на лодке в заливе Хор-Омейра». У героини истории, которую рассказывает этот снимок, девять детей, и, чтобы обеспечить их, она зарабатывает на жизнь рыбной ловлей. Город Фатимы был уничтожен во время вооруженного конфликта в Йемене, однако женщина вернулась туда и попробовала начать новую жизнь. Конфликт в Йемене начался в 2014 году и, по мнению ЮНИСЕФ, привел к «крупнейшему гуманитарному кризису в мире».

Фото: Фатима и ее сын готовят рыболовную сеть на лодке в заливе Хор-Омейра/ Пабло Тоско, Аргентина / World Press Photo 2021

Второе место в данной номинации заняла работа «Доктор Пейо и Мистер Хассен» фотографа из Франции Джереми Лемпин. На снимке показана популярная пет-терапия – метода лечения пациентов с помощью домашних животных. Герои фотографии: пациентка хосписа Марион, ее семилетний сын Итан и конь Пейо, который помогает пациента больницы.

Фото: Доктор Пейо и Мистер Хассен / World Press Photo 2021 / Джереми Лемпин

Фотография американского фотографа Ральфа Пейса «Калифорнийский морской лев играет с маской» победила в категории «Окружающая среда». Из-за введения карантина туристы в Штатах стали больше отдыхать на природе, однако ношение масок было обязательным и на открытом воздухе, поэтому множество водоемов и природных парков оказались завалены средствами индивидуальной защиты. Маски зачастую принимаются за пищу птицами, рыбами, морскими млекопитающими и другими животными.

Фото: Калифорнийский морской лев играет с маской/ World Press Photo 2021 /Ральф Пейс, США

Как сообщал сайт kp.ru, в текущем году на победу в World Press Photo претендовали сразу два наших соотечественника: петербуржец Олег Пономарев и москвич Валерий Мельников. Так, фотография Пономарева «Переход: Игнат» заняла первое место в категории «Портреты». На фотографии трансгендер-мужчина Игнат, которые подвергался издевательствам, оскорблениям и унижениям в школе, позирует со своей девушкой Марией.