Французская компания стала предоставлять сотрудницам выходные в критические дни

Женщины не стали отмалчиваться и сообщили, что не отказались бы от одного выходного дня в период критических дней Фото: Иван МАКЕЕВ

Один дополнительный выходной день теперь есть у сотрудниц небольшой французской компании во французском Монпелье, сообщает francetvinfo.

В начале года руководство компании Scop решило узнать о настроении коллег, разослав им для заполнения анонимную анкету. У сотрудников интересовались, всем ли они довольны на рабочем месте. Также руководству хотелось знать о пожеланиях коллектива в аспекте изменения рабочего графика и условий труда.

Женщины не стали отмалчиваться и сообщили, что не отказались бы от одного выходного дня в период критических дней. Они написали, что первый день, чаще всего, является самым болезненным, поэтому лучше им побыть дома.

- 88,9% опрошенных женщин пожаловались на болезненные месячные, которые отрицательно сказываются на их работе, - прокомментировало результаты опроса руководство компании. – Конечно, мужчины были немного озадачены таким пожеланием, но не возражали.

В итоге, было решено добавить сотрудницам один выходной день в дополнение к остальным, без удержания заработной платы.

- Это первый случай во Франции, когда компания предоставила своим сотрудницам отпуск на период менструации. Посмотрим, к чему приведет эксперимент, - размышляют в Scop.

Подобного рода выходные есть в ряде стран Юго-Восточной Азии – в Японии и Южной Корее, а также в нескольких китайских провинциях. Их введение обсуждают сейчас и в итальянском парламенте.