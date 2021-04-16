По стопам Украины: Почти половина американцев хотели бы видеть своим президентом киноактера

Вопрос о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост главы Белого дома задавался Джонсону неоднократно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно проведенному опросу, 46% американцев высказались в поддержку кандидатуры голливудского актера и бывшего рестлера Дуэйна «Скалы» Джонсона на следующих президентских выборах.

Вопрос о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост главы Белого дома задавался Джонсону неоднократно.

В 2016 году актер назвал идею баллотироваться в президенты «заманчивой», год спустя обещал «серьезно подумать», а в начале этого года заявил, что его решение целиком будет зависеть от американцев:

– Я бы подумал о президентской гонке в будущем, если этого хотят люди. Это будет зависеть от них. Так что стану ждать и слушать. Я буду держать руку на пульсе.

Известно, что ранее Джонсон голосовал за Барака Обаму, а в прошлом году поддержал Джо Байдена.

Помимо кандидатуры Джонсона американцам предложили определить, кому бы еще из звезд стоило поучаствовать в президентской гонке в качестве кандидата. Почти треть голосов были отданы за Анджелину Джоли, немногим более четверти за Опру Уинфри, а каждый пятый хотел бы видеть в кресле президента США Тома Хэнкса. В целом же более 60% американцев уверены, что из голливудских знаменитостей могут получиться хорошие политики.

Сам Джонсон свою возможную победу в выборах прокомментировал следующим образом:

– Не уверен, что наши отцы-основатели когда-либо представляли себе, что к их клубу присоединится лысый, татуированный, наполовину афроамериканец, наполовину самоанец, пьющий текилу, управляющий пикапом парень с поясной сумкой. Но если это когда-нибудь случится, то сочту за честь служить людям.

Стоит вспомнить, что продвижение во власть нынешнего президента Украины Владимира Зеленского началось с комедийного сериала, где актер сыграл учителя истории, ставшего президентом страны. Уставшие от постоянных политических коллизий украинцы претворили сюжет в жизнь. Что из этого вышло – хорошо известно.