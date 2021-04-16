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Экономика16 апреля 2021 8:23

На Красноярском экономическом форуме представлен проект развития южного хода Транссиба

В этом году на БАМе и Транссибе будут строить вторые пути и новые станции – сроки и объемы уже определены, строители приступили к работе
Татьяна РЯБИНИНА
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Лев Ткачев показывает участникам форума проект на виртуальной выставке. Кстати, выставку можно посмотреть на сайте Красноярского экономического форума.

Лев Ткачев показывает участникам форума проект на виртуальной выставке. Кстати, выставку можно посмотреть на сайте Красноярского экономического форума.

Фото: Мария ЛЕНЦ

На Красноярском экономическом форуме, который проходит в Красноярске с 12 по 16 апреля, был представлен инвестиционный проект ОАО «РЖД» «Увеличение пропускной способности участка Артышта – Междуреченск – Тайшет».

Проект направлен на модернизацию южно-сибирского направления, его цель – снятие инфраструктурных ограничений для обеспечения пропуска перспективного грузопотока из Кузбасса, Красноярского края и Хакасии.

Представляя проект на форуме, заместитель начальника Красноярской железной дороги по работе с органами власти Лев Ткачев подчеркнул, что обеспечение транспортной доступности промышленных кластеров Красноярского края и Хакасии является ключевым фактором развития этих регионов, поэтому приоритетная задача Красноярской магистрали на ближайшие годы – усиление инфраструктуры.

«Проект «Увеличение пропускной способности участка Артышта – Междуреченск – Тайшет» включает в себя строительство вторых главных путей на однопутных перегонах направления, реконструкцию станций, усиление устройств электроснабжения, а также прокладку 2 тоннелей в горах Восточного Саяна», – сообщил Лев Ткачев.

Сейчас ведется проектирование по всем объектам программы, на 7 объектах началась строительство. Общий объем денежных средств, планируемых на его реализацию в 2021 году на Красноярской железной дороге, составит 5,4 млрд рублей.

Также во время КЭФ губернатор Красноярского края Александр Усс обозначил необходимость совершенствования транспортной системы края в целом, в том числе строительства нового речного порта на Енисее, развития Северного морского пути, а также появления новой железнодорожной ветки «Транссиба 2.0».

Масштабное железнодорожное строительство – требование времени. В марте этого года на совещании в Кемерове председатель правительства РФ Михаил Мишустин уточнил, что первый этап модернизации двух магистралей, БАМа и Транссиба, планируется завершить в текущем году. В строительстве участка второй ветки БАМа от Улака до Февральска будут участвовать десять железнодорожных бригад Минобороны России.

Модернизация БАМа и Транссиба значительно ускорит транспортировку грузов внутри страны и увеличит транзитные перевозки между Китаем и Европой.

Пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей к 2024 году должна вырасти в полтора раза. Объем транзитных контейнерных перевозок из Китая в Европу может вырасти в 10 раз.

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