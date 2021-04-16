"Ждем вас": Министр туризма Греции - об открытии страны для российских путешественников

Греция открывается с 14 мая. Ждем вас! - первым делом подтвердил министр Фото: Анна СМИРНОВА

С 14 мая Греция открывается для туристов со всего мира – в том числе и россиян. И это долгожданная новость: доступных зарубежных курортов сейчас совсем мало. Греция же до пандемии была очень любима нашими отпускниками. Благодаря солнцу и морю, щедрым порциям мусаки и столь щедрому на долгосрочные визы греческому консульству, множеству островов и древних памятников, гостеприимству и хорошим отелям.

Собственно, в Грецию можно прилететь и сейчас. Это единственная страна Шенгена, которая официально разрешает гражданам РФ въезд по туристическим визам. Но пока путешествия в Элладу не стали массовым, и тому есть объективные причины.

Во-первых, для всех прибывающих обязателен 7-дневный карантин.

Во-вторых, в самой Греции довольно жесткие ограничения, как для местных жителей, так и для гостей.

В-третьих, не хватает рейсов. Сейчас из Москвы в Афины летают четыре самолета в неделю, еще один в Салоники. Кроме того, действует квота на въезд для россиян: не больше 4 тысяч человек в неделю.

Но меньше чем через месяц ни одного из этих препятствий не останется. Отдыхать в Греции можно будет свободно и при этом безопасно, пообещал министр туризма Греции Харис Теохарис. Во время своего визита в Москву он провел переговоры с руководством Ростуризма, Минтранса, “Аэрофлота” и крупных туроператоров. И дал эксклюзивное интервью “КП”.

- Греция открывается с 14 мая. Ждем вас! - первым делом подтвердил министр. - У нас есть очень четкий план, как сделать туризм абсолютно безопасным для всех. И для граждан Греции, и для туристов, которые к нам приедут. Все это мне важно рассказать представителям туристического бизнеса России. Также важно обсудить открытие новых рейсов. С представителями власти я встречаюсь, поскольку международный туризм – совместное дело, он невозможен без сотрудничества.

- Расскажите подробнее об этом плане действий. Как и когда планируете смягчать ограничения? И как обеспечивать безопасность?

- План включает 5 уровней безопасности.

Что нужно знать туристам перед поездкой в Грецию

Первый – перед полетом. Перед путешествием в Грецию вам нужно будет либо вакцинироваться и иметь сертификат, либо сделать ПЦР-тест и получить справку о негативном результате.

Второй – после прибытия в Грецию. Пассажиров ждет выборочное тестирование на Covid-19. Система уже работает в греческих аэропортах, тестируют только некоторых пассажиров, но да, были случаи, когда тесты оказывались позитивными.

Третий – мы подготовили отели, где будут изолировать туристов с положительными ПЦР-тестами и их семьи. Они прилетели в Грецию в отпуск, и они будут жить в отеле (а не в обсерваторе или больнице. - Ред.), хотя и в отдельном.

Четвертый – разработаны протоколы безопасности для отелей, ресторанов, транспорта и любого бизнеса, связанного с туризмом. Самые очевидные меры – это маски и социальная дистанция. Также прописано, насколько часто должна проводиться уборка, на каком расстоянии должны стоять столы в ресторанах и лежаки на пляжах и много других деталей. Мы это делали и в прошлом году, но сейчас немного изменили требования, так как о распространении вируса теперь известно больше.

Пятый – приоритетная вакцинация персонала отелей, гидов, водителей и других сотрудников туристической отрасли, которые контактируют с гостями. Конечно, в первую очередь прививки в Греции делают пожилым и людям с хроническими заболеваниями, а сразу после них – работникам туристической индустрии.

- Кстати, а сертификат о вакцинации “Спутником V” Греция признает, он подойдет для въезда?

- Да, “Спутник” определенно подходит. Возможно, желание поехать летом в Грецию для кого-то из россиян станет мотивацией быстрее сделать прививку. И тогда не придется все время сдавать ПЦР-тесты. Что касается других российских вакцин, будут ли они признаваться, - этот вопрос нам как раз нужно обсудить с вашими властями.

- Можно ли будет свободно путешествовать между греческими островами и городами, не придется ли провести весь отпуск на территории отеля?

- Да-да. К 14 мая мы отменим и карантин для прибывающих, и ограничения на перемещения по стране – как для граждан Греции, так и для иностранцев. Подчеркну: все правила, которые действуют в Греции для местных жителей, будут действовать и для гостей страны, мы не делаем различий. Послабления будут одинаковы для всех. Но если, например, придется вновь ввести более жесткие ограничения в каком-то конкретном городе, то они тоже коснутся не только местных жителей, но и туристов.

- Какой отдых сейчас чаще выбирают туристы? Хотят уединиться на маленьком острове в Эгейском море, останавливаются в маленьких семейных отелях, арендуют яхту и уходят в море... Или наоборот, устали от изоляции и хотят общения?

- На мой взгляд, любой отдых в Греции сейчас безоапасен. Мы успешно справились с пандемией, лучше, чем многие страны. Но дело же не только в том, чтобы реально быть в безопасности, но и в том, чтобы чувствовать себя спокойно и безопасно. Кому-то хочется уединения, чтобы рядом не было других людей. А кто-то предпочитает групповые организованные поездки – как гарантию соблюдения норм и правил. Есть путешественники, доверяющие только известным отелям и туроператорам, они уверены, что там все под контролем. Другие надеются на себя. Люди разные. Скажем, еще в прошлом году мы перезапустили морские круизы. И на судах не было вообще ни одного случая заражения, ноль! Потому что все было организовано очень четко.

Туризм – это необходимость, а не каприз. Мы все пережили стресс, изоляцию, многие столкнулись со сложными ситуациями в семье и на работе. И нам необходимо вернуть себе состояние баланса. Я думаю, это то, что Греция как раз может предложить. И мы стараемся найти и показать другим путь, как это сделать.

- Греки – люди южные, общительные. Думаю, психологически локдаун вам дался тяжело...

- Да, мы экстраверты! Гостеприимство – часть нашей ДНК. И мы очень скучаем без туристов. Знаете, были русские, которые приезжали в Грецию каждый год, а прошлым летом из-за пандемии не смогли.

- В 2021 году Греция отмечает 200-летие восстановления независимости, и Россия сыграла важную роль в тех исторических событиях. Будет ли что-то особенное по случаю юбилея?

- В мобильное приложение Visit Greece мы внесли все места, которые исторически связаны с Россией или сыграли заметную роль в отношениях между нашими странами. Они расположены по всей Греции, можно перед отпуском изучить и посетить какие-то из них.

- Если уж речь зашла об истории – музеи уже открыты?

- Да, мы только что открыли для посещения археологические памятники. Музеи работают, пока с множеством ограничений. Но и их будем постепенно снимать.

- Греция – первая и пока единственная страна Шенгена, принимающая российских туристов. Гордитесь? Соседи по Средиземноморью не завидуют?

- Давление со стороны Европы есть, но это решение, принятое на самом высшем уровне. И оно подтверждает, насколько важны отношения между Грецией и Россией, и туризм как часть этих отношений. Мы хотим сделать наши связи еще прочнее и очень хотим, чтобы российские туристы к нам приехали.

- Сейчас много говорят о “туристических коридорах” между странами, о “зеленых паспортах”... Нужно ли все это?

- Мы признаем российские сертификаты о вакцинации, этого уже достаточно.

- Давайте забудем о пандемии и поговорим просто об отдыхе в Греции. Какие острова и города вы любите, куда сами ездите?

- Ох, вы ставите меня в сложное положение, я же министр туризма всей Греции! Но тем не менее. Если вам нравятся маленькие острова – прекрасен Фолегандрос. Или Нисирос. А если вам по душе острова побольше – Крит, он очень разнообразен. Однако путешественники часто забывают, что Греция – это не только море, пляжи и острова. У нас много гор, и там тоже очень красиво, особенно осенью. На полуострове Пелопоннес, например, и в материковой части Греции. Большие города - конечно, Афины и Салоники.

И греческая кухня, на мой взгляд, намного богаче и разнообразнее, чем известно большинству туристов. Боттарга, например, - соленая и спрессованная икра, настоящий деликатес. Оливки и оливковое масло – само собой. Множество видов сыра. Я бы рекомендовало фету из Калавриты. В Трикале делают очень вкусный сыр. Сыр из Араховы называется формаэла, и его тоже надо попробовать. В Грецию можно приехать исключительно ради гастрономических впечатлений.

- Практический вопрос – визы. Их уже можно получить?

- Да, консульство и визовые центры работают. Греция, в отличие от большинства стран, вообще не прекращала выдавать визы во время пандемии. Думаю, мы продемонстрировали, что у нас открытое сердце, а теперь еще и открытые границы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пересадка в Стамбуле: Что делать пассажирам после закрытия Турции и как вернуться домой

На рейсы через южную приходится 60% всех стыковочных перелетов из России. Пересадка в Стамбуле: Что делать туристам (подробнее)