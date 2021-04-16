Минобороны: Польша пытается стереть из своей памяти подвиг советского солдата

В 1945 году в польском городке Тшчанка на месте братского захоронения воинов Красной Армии, погибших при освобождении города и окрестностей в зимних боях, был воздвигнут памятник-мавзолей

Интернет-портал Минобороны России опубликовал специальный мультимедийный раздел "Преступное беспамятство: что стирают из истории поляки", основанный на документах из фондов Центрального архива военного ведомства. Архивные материалы подтверждают наличие в польском городе Тшчанка на месте снесенного мемориала советского воинского братского захоронения, как и сам факт официальной передачи мемориала местным властям. Также опубликованные документы свидетельствуют о кровопролитных боях за город и окрестности в январе 1945 года, о подвигах героев – бойцов и командиров Красной Армии, погибших здесь.

На сайте Минобороны можно увидеть фотографию величественного мемориала 56 советским воинам-танкистам, солдатам и офицерам, которые погибли за освобождение Польши. В 1945 году в польском городке Тшчанка (нем. – Шенланке) по инициативе первого военного коменданта города майора Б.Рубцова на месте братского захоронения воинов Красной Армии, погибших при освобождении города и окрестностей в зимних боях, был воздвигнут памятник-мавзолей. Масштаб и монументальность этого мемориального комплекса подтверждаются подробной план-схемой: по фронтону он достигал 70, а в глубину превышал 93 метра! Открытие его состоялось в сентябре 1945 года с официальной передачей польской администрации города возведенного мемориала. При чем, в его состав, кроме собственно места захоронения и памятника-танка, вошла окрестная территория, превращенная в освещаемый парк со скамейками, детской песочницей и бассейном с фонтаном.

Больше этого памятника истории нет: в 2017 году администрация польского города Тшчанка варварским образом, в нарушение юридических норм и международных договоренностей, снесла мемориал, сооруженный после окончания Второй мировой войны над братской могилой воинов-танкистов Красной Армии, павших при освобождении этого города от фашистских оккупантов.

Ранее польская администрация города просто вычеркнула этот мавзолей из списка военных захоронений, посчитав, что останков советских солдат в этом месте нет. С того времени российской стороной и частью местной общественности ведутся судебные тяжбы с администрацией г. Тшчанки о законности ее варварских действий.

Документы нового раздела на сайте Минобороны рассказывают о кровопролитных боях стремительно наступающих войск Красной Армии с ожесточенно обороняющимися частями вермахта, развернувшихся здесь зимой 1945 года.

Город Шенланке (прежнее, немецкое, название польского города Тшчанка) был освобожден войсками 1-го Белорусского фронта Маршала Советского Союза Г.К.Жукова 28 января 1945 года в ходе Варшавско-Познанской фронтовой наступательной операции – составной части масштабной Висло-Одерской стратегической наступательной операции четырех советских фронтов. Город являлся хорошо укрепленным опорным пунктом и был частью гитлеровского так называемого «померанского вала» – глубокоэшелонированного оборонительного рубежа, состоящего из долговременных огневых точек, расположенных по высоким холмам, покрытым лесными массивами. Этот рубеж был призван остановить наступление советских войск перед германскими территориями. Но 28 января неудержимо наступающие части 2-й гвардейской танковой армии разрушили эту очередную «надежду Гитлера»: пресловутый «померанский вал» гвардейцы-танкисты прорвали сходу, в районе Шенланке…

Завершает раздел донесение коменданта города Шенланке от 3 марта 1945 года, в котором описываются обнаруженные здесь нашими войсками три фашистских концентрационных лагеря: "один для советских граждан, один для военнопленных русских солдат и офицеров и один для военнопленных других государств".

В лагере для мирных граждан в сырых и холодных дощатых бараках содержалось до 1300 человек, в том числе женщин и детей. Пища узников "состояла исключительно из овощей: брюква, морковь, капуста, свекла. Суп варили 1 раз в неделю. Качество пищи плохое. Хлеба выдавалось по 200 гр на взрослого и 100 гр на ребенка".

В лагере русских военнопленных содержалось до 100 человек, размещенный за колючей проволокой на площадке 200 на 200 метров в пяти маленьких бараках. При чем, как свидетельствует донесение, "при входе наших танков в город, военнопленные перебили охрану, а сами вступили в действующие части".

Иностранные военнопленные содержались в других условиях. В донесении значится, что этого лагерь "колючей проволокой не ограждался", заключенные размещались в одном большом доме с решетками на окнах. В этом лагере-доме "содержалось 44 француза и 6 бельгийцев, которые имели свободное хождение по городу без охраны, некоторые из них работали в частных сапожных мастерских и погрузках".

Значительная часть опубликованных на интернет-портале военного ведомства документов посвящена героизму, мужеству и самоотверженности бойцов и офицеров Красной Армии, геройски сражавшихся в боях за этот польский город и окрестности.

Напомним, более 477 тысяч советских военных погибли при освобождении Польши в 1944-1945 годах, а более полутора миллиона военнослужащих получили ранения.

Архивные документы, вошедшие в экспозицию мультимедийного проекта, рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению Президента Российской Федерации.