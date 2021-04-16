В России начали строить первый завод по производству ударных беспилотников

Завод уже в ближайшие годы должен закрыть потребности Минобороны в беспилотниках "Иноходец" Фото: Министерство обороны РФ

В Минобороны и правительстве России основательно взялись за оснащение армии новейшими средствами поражения - ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Недавняя война в Нагорном Карабахе, во время которой Азербайджан очень эффективно использовал турецкие беспилотники "Байрактар", явно показала, что и нашим войскам надо поскорее обзаводиться аналогичным (и, разумеется, более эффективным!) видом боевой техники. И решение этой проблемы уже перешло, как говорится, в практическую плоскость. Компания "Кронштадт" начала строительство в Дубне первого в России завода беспилотных летательных аппаратов. Предприятие будет построено в рекордно короткие сроки: каких стран не видела со времен первых пятилеток в СССР. Запуск производства запланирован уже на ноябрь 2021 года.

Почему завод решено построить именно в Дубне? Гендиректор «Кронштадта» Сергей Богатиков на этот вопрос ответил так: потому что это знаменитый наукоград, где хорошо развиты промышленность и сложное производство, расположены значимые для страны предприятия. Площадь будущего завода - 45 тысяч кв. м. Производство предполагается экологически чистым и бесшумным. Объем планируемых инвестиций - более 4 миллиардов рублей. Предприятие предоставит более 1,5 тысячи новых рабочих мест и направит в бюджеты разного уровня более 900 миллионов рублей ежегодных налоговых отчислений. Завод уже в ближайшие годы должен закрыть потребности Минобороны в беспилотниках "Иноходец".

ПАСПОРТ "НОВОРОЖДЕННОГО"

Почему Минобороны решило в первую очередь приобрести для войск "Иноходцев"? Потому что это - не "кот в мешке", а испытанная в реальной боевой обстановке (Сирия) крылатая машина. Там БПЛА хорошо показал себя.

В составе каждого комплекса - три беспилотника. На земле их координацию обеспечивает наземный пункт управления. Размах крыльев «Иноходца» - примерно 16 метров. Максимальная взлетная масса - около 1000 кг. Беспилотник способен подниматься на высоту 7,5 километров и развивать скорость до 200 километров в час.

Радиус его применения - 300 километров. «Иноходец» может проводить в автономном полете до 24 часов в воздухе и использоваться при любой погоде. На нем установлена электроимпульсная противообледенительная система. А все узлы планера практически полностью выполнены из углеволокна.

"Иноходец" - машина многофункциональная, она ведет не только разведку местности, выполняет патрульные и наблюдательные полёты, но оказывает огневую поддержку своим войскам в качестве самостоятельной ударной единицы. Для этого БПЛА оснащен двумя высокоточными ракетами, способными поражать цели находящиеся на земле. О другом вооружении пока не сообщается. В первой партии "Иноходцев", заказанной Минобороны, - 7 комплексов. А на подходе уже еще один аппарат - «Иноходец-РУ». Его отличие от "старшего брата" - два турбовинтовых двигателя. И более высокая грузоподъемность - 300 килограммов вооружения. В перспективе этим комплексом можно будет управлять за счет специальной спутниковой связи.