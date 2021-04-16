Помощник чемпиона мира по дзюдо угнал у него машину и уже год зарабатывает на ней штрафы

Спортсмен уже почти отчаялся вернуть себе своё имущество, но ещё больше омрачают ситуацию постоянно приходящие на его имя штрафы

Алексей Леденёв — многократный чемпион российских и европейских соревнований по дзюдо, мастер спорта международного класса и чемпион мира в весовой категории до 100 кг. Но многие запомнили Алексея после шоу "Танцы со звездами", он выступал в паре с Анастасией Стоцкой. И несмотря на отсутствие танцевального опыта, спортсмену удалось со своей напарницей дойти до финала и стать победителями. В повседневной жизни Алексей Леденёв человек очень добродушный. К сожалению, находятся люди, готовые этим воспользоваться.

— На удивление одним из них оказался человек, довольно близкий к моей семье — помощник, который у нас работал около 3 лет. Он внезапно пропал, а вместе с ним две машины и ценные вещи из нашего дома, — говорит Алексей kp.ru.

54-летний Игорь Викторович несколько лет выполнял поручения спортсмена и его супруги. Помощник возил Алексея и членов его семьи по делам, доставлял вещи в химчистку, забирал разные заказы и много чего ещё. Для разъездов спортсмен предоставил своему работнику служебный автомобиль. Игорь Викторович за долгое время стал важным человеком для семьи спортсмена и относились все к нему с теплом и пониманием.

— Когда он меня о чём-то просил, я всегда был готов помочь. Я давал ему деньги в долг на покупку собственного автомобиля, он мне их обещал возвращать по мере возможностей, — вспоминает спортсмен.

Несмотря на хорошие отношение, между спортсменом и его помощником возникали сложные ситуации. После одной из них у Алексея появились серьёзные сомнения в своём работнике. Спортсмен дал помощнику поручение отвезти часы супруги на техническое обслуживание в Rolex в ГУМе. Игорь сказал, что поручение выполнил и попросил оплатить услуги сервиса в размере 10 тысяч рублей. Спортсмена удивила низкая цена, но ещё больше его и жену удивило состояние часов вернувшихся из сервиса.

Спортсмена удивила низкая цена, но ещё больше его и жену удивило состояние часов вернувшихся из сервиса

— Это Rolex Cosmograph Daytona, они стоят около 2 миллионов рублей. После обслуживания у часов были стёрты циферблаты, сапфировое стекло было поцарапано, а нужно приложить серьёзные усилия, чтобы его поцарапать. Я стал выяснять, куда Игорь их отвозил на самом деле. Он сознался, что отнёс в обычную мастерскую и заплатил 2 тысячи рублей. Он просил прощения за самодеятельность и очень просил его не увольнять, обещал отработать стоимость ремонта, — рассказывает Алексей

Спортсмен сжалился над помощником и дал ему второй шанс. Правда, стоил он недёшево, восстановление часов обошлось в 240 тысяч рублей. На этот раз Алексей отвёз их в сервис самостоятельно, многие детали механизма мастерам пришлось заменить. После этой истории работа Игоря Викторовича долго не вызывала никаких нареканий, и семья всё больше убеждалась, что урок пошёл мужчине на пользу.

Но около года назад помощник исчез, Игорь Викторович не приехал, как обычно, на работу к 8 утра и перестал отвечать на звонки. Вместе с ним исчезли два автомобиля, ценные вещи, повис в воздухе и долг работника. Какое-то время Алексей пытался сам связаться с Игорем, но попытки не давали результатов. Тогда спортсмен заявил на бывшего помощника в полицию. Казалось бы, найти его не составит труда для сотрудников правоохранительных органов. Но за год ситуация не изменилась. Спортсмен уже почти отчаялся вернуть себе своё имущество, но ещё больше омрачают ситуацию постоянно приходящие на его имя штрафы. А сейчас дело дошло уже до суда.

Недавно Леденёва остановили сотрудники ГИБДД для обычной проверки, в ходе которой ему сообщили, что дело о неуплате штрафов с похищенной машины уже передали в суд.

Алексей уже и рад бы забыть. Но всё новые и новые штрафы не дают спортсмену этого сделать

— Это выглядит как издёвка. Моя машина продолжает разъезжать по Москве и Московской области, найти и задержать её не могут. А мне присылают фотографии с дорожных камер и штрафы за нарушение ПДД. То есть мало того, что мне не вернули деньги и украли две машины, так ещё я должен оплачивать чужие штрафы, — возмущается дзюдоист

Уже год полиция не может установить место нахождения Игоря Викторовича и получить от него показания, а без них невозможно возбудить уголовное дело. Вот и получается замкнутый круг, о котором Алексей уже и рад бы забыть. Но всё новые и новые штрафы не дают спортсмену этого сделать.