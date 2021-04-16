Один из лжесвидетелей по делу Михаила Ефремова в день ДТП находился в другом городе

Продолжаются судебные разбирательства по делу Михаила Ефремова Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 16 апреля, в Пресненском суде Москвы, где каких-то полгода назад слушалось чуть ли не самое громкое уголовное дело последних лет, снова звучит имя и фамилия Михаила Ефремова. На этот раз на скамье обвиняемых не актер, а один из лжесвидетелей дела о ДТП. Это Александр Кобец, тот самый якобы очевидец аварии, к которому давно приклеился эпитет «слепоглухонемой». В суде над актером он сам признался, что со зрением у него проблемы, да еще на голубом глазу заявил, что в тот день выпил как минимум полторашку пива.

Кобец обвиняют по статье 307 УК РФ «Дача заведомо ложных показаний». В суд Александр, он находится по подпиской о невыезде, явился не один, а с адвокатом. Ярко-синяя футболка аля «Садовод», джинсы и маска, натянутая на лицо так, что торчит один лоб.

Судья коротко напомнила показания Александра.

- Вы уверяли, что первым оказались на месте ДТП и видели в машине Михаила Ефремова другого человека.

Кобец немного поразмыслив. Подтвердил.

- Да, так и было это правда!

Александр Кобец, обвиняемый в лжесвидетельстве на процессе о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не признал вину в суде. Фото: пресс-службы Пресненского районного суда столицы.

Но против улик не попрешь. Прокурор озвучила данные детализации звонков Александра. Оказалось, что в день аварии он несколько раз звонил со своего телефона. При этом сигнал ловили вышки за сотни километров от Садового кольца, в городе Иваново. По версии обвинения, именно там и находился лжесвидетель.

Этот факт подтверждает и то, что Кобец не смог найти себя ни на одном и многочисленных видео с места ДТП.

Кто знает, возможно, обвиняемый пока тянет время и по примеру Ефремова сознается к концу судебных заседаний.

А пока держится. За дачу ложных показаний ему, кстати, может грозить реальный срок. В его биографии, как выяснилось, уже была судимость по статье «Мошенничество», а этот факт вряд ли смягчит приговор.

Напомним, 8 июня 2020-го года пьяный актер Михаил Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки. Водитель, Сергей Захаров погиб. Актер был признан виновным и приговорен к семи с половиной годам лишения свободы.

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