Что происходит на границе со стороны Украины, и зачем Россия перекрыла Керченский пролив

Россия перекрыла для Украины Керченский пролив. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Любопытные наблюдения сделал мой знакомый из Харькова. В то время, когда Киев бьет в набат накануне «масштабной российской интервенции», на границе с агрессором со стороны незалежной – тишь да гладь.

«Общался с сотрудниками разных ведомств - везде тишина. Штатная работа, никакого усиления, - удивляется мой товарищ. - От Харькова до границы - 23 километра. Нигде на всем этом расстоянии нет ни одного рубежа обороны. Даже блиндажа не вырыто. Стягивания ВСУ нет, как это было, например, в 2014-ом году. Так что варианта два: либо Киев знает, что со стороны России не будет никаких движений, либо же никто просто не собирается оборонять эти территории».

Рискну предположить самое простое объяснение. Если Киев так переживает по поводу русских войск у своих границ, то почему он стягивает технику не к границе, а к линии соприкосновения? Да потому что не обороняться собирается, а нападать. Его бряцанье оружием на Херсонщине, «вблизи» границы с Крымом, - в пользу бедных. Если украинские стратеги действительно думают, что российская армия «пойдет в атаку» по перешейкам танковыми клиньями, которые будут разбиты советскими пушками «Рапира», то в киевском генералитете действительно все очень запущено. Перед танками эти «Рапиры» со всем остальным сначала сравняют с землей авиабомбы, а потом перепашут снаряды дальнобойной артиллерии, если уж Россия зачем-то позарится на Херсонщину.

Собственно, Москва, снисходительно наблюдая за этими потугами, решила послать Киеву четкий сигнал, фактически перекрыв до конца октября Керченский пролив для прохода военных кораблей других стран в целом и Украины – в частности. Ее куцый флот остался заперт в азовском котле, в который по Дону была переброшена Каспийская флотилия едва ли не в полном составе. При этом, заметьте, коммерческое судоходство никто не ограничивал.

Вот теперь в Киеве пусть гадают, чего задумали в Москве – то ли высадку в Мариуполе и Бердянске, то ли оборону ДНР с моря. Я склоняюсь ко второму варианту – вдруг Украине придет в голову перебросить войска из Черного моря в Азовское и попытаться высадиться где-нибудь в Новоазовске и Седово. Там и до российской границы рукой подать. Впрочем, в составе Каспийской флотилии есть и десантные катера. На всякий пожарный.

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