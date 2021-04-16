«Единая Россия» предлагает Владимиру Путину запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах

«Единая Россия» составит программы развития инфраструктурных проектов в регионах вместе с губернаторами, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород и знакомства с проектом комплексного развития Нижегородской агломерации. По словам политика, это может быть строительство дорог, мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство и другие проекты.

«Собрав информацию в Нижегородской области и из других регионов «Единая Россия» выйдет с предложением к президенту поддержать такие проекты. Они по сути являются локомотивами роста экономики наших регионов, на них держится регион, осваиваются новые территории, переселяются люди, строится социальная инфраструктура, поэтому «Единая Россия» поддержит предложения губернатора Нижегородской области и обратится к президенту РФ», - сообщил Андрей Турчак.

Речь может идти о выделении прямого бюджетного финансирования через бюджетные кредиты, либо о запуске механизма так называемых инфраструктурных облигаций.

«Сейчас этот механизм начинает работать, пока по нему условия 15-летние, но окупаемость таких проектов, конечно, не 15 лет. Мы считаем, что нужно увеличивать этот срок до 30 лет», - подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Он отметил, что регионы не в состоянии самостоятельно обеспечить реализацию крупных инфраструктурных проектов – в частности, речь идет о развитии южной зоны Нижегородской агломерации.

«Экономика проекта такова, что 60% затрат на инфраструктуру может и должно быть закрыто со стороны инвестора, но 40% должно обеспечить государство. Понятно, что Нижегородская область в этом будет участвовать, но без федерального плеча поддержки вряд ли такие серьезные проекты комплексного освоения территории субъект даже такой бюджетообеспеченный, как Нижегородская область, сможет реализовать», - пояснил он.

В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что возврат в регион вложенных средств за счет налогов может быть реализован за 30 лет.

«Мы прорабатывали инфраструктурные облигации с коллегами из правительства. Сейчас обсуждается вопрос бюджетного инфраструктурного кредита, что тоже возможно», - рассказал губернатор.