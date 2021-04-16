«Вот же он, список всех голубчиков - карбонариев!»: База сочувствующих Навальному слита в общий доступ

База данных сочувствующих Алексею Навальному утекла в сеть Фото: REUTERS

Итак, случилось то, о чем предупреждали и что не случиться практически не могло. База данных сочувствующих Алексею Навальному, которую его Фонд борьбы с коррупцией (ФБК - признан иностранным агентом) собирал всю весну, утекла в сеть — стала общедоступной. В переводе на русский — все, кто подписывался под призывом ФБК отмечать свои геоточки на карте в знак согласия, что готов выйти на оппозиционный митинг, теперь известны. Все электронные и домашние адреса потенциальных российских карбонариев на одном диске — просто подарок на блюдце с голубой каемкой для силовиков.

Вот они, голубчики, сами расписались в бузотерстве, никто не принуждал, бери и ставь на какой-то там учет.

И еще прикольно получается: слили 530 тысяч адресов, а на сайте от ФБК зарегистрировано 439 тысяч человек. Ну ладно, типа неувязочка. Но все равно наводит на мысль, что базу данных слили сами фбкашники, чтобы с одной стороны показать, как их много, а с другой - свою чистоплотность: вот и ботов, мол, вычистили.

Особенно умиляют журналисты, обнаружившие свои данные в слитой базе. На секундочку, они регистрировались как участники протеста, как участники акции «Выйду на митинг». То есть, силовики сейчас могут смело переписать всех этих возмущенных людей, и на незаконной акции совершенно спокойно их задерживать, какой бы жилет они на себя ни напялили. Потому что когда журналист регистрируется для участия в протесте, он уже не журналист, а участник несогласованной акции.

Если же это действительно хакеры потрудились, то лишнее доказательство никчемности всей этой компании. Если вы безопасность своих данных в интернете не можете обеспечить, как вы будете обеспечивать безопасности своей «прекрасной России будущего»? Солдатами НАТО?