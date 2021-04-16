«Вину не признаю»: прокурор запросил три года лишения свободы для директора центра, где погиб Дмитрий Марьянов

Со дня смерти популярного актера Дмитрия Марьянова прошло четыре года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Со дня смерти популярного актера Дмитрия Марьянова прошло уже почти четыре года. Все это время тянулось следствие, а потом и суд над генеральным директором реабилитационного центра «Феник», Оксаной Богдановой. Свою вину 41-летняя обвиняемая так и не признала. Сначала во время следствия, а потом и в суде она давала показания, которые никак не вяжутся ни с уликами, ни с показаниями других сотрудников реабилитационного центра.

По версии следствия, именно Богданова категорически запретила вызывать скорую актеру, который с 10 утра до 19 часов вечера умолял увезти его в больницу. При этом Богданова отлично знала, что у актера серьезные проблемы с сосудами. Несколько лет назад ему поставили кава-фильтр - это миниатюрное устройство в вене не дает тромбам, сгусткам крови, подниматься к сердцу. Когда актер стал терять сознание, одна из сотрудниц центра нарушила запрет и на машине повезла его в ближайшую Лобненскую ЦРБ. В приемном покое врачи констатировали смерть. По данным уголовного дела, сердце Марьянова остановилось еще по пути к клинику. Ему было всего 47 лет.

Руководитель реабилитационного центра "Феникс" Оксана Богданова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судебный процесс по громкому уголовному делу вот уже больше года тянется в Лобненском суде. За это время успел истечь срок давности по статье «Оставление в опасности» и сейчас Богданову обвиняют лишь в «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Четверг, 15 апреля, состоялись прения сторон.

- Прокуратур запросил для Богдановой три года лишения свободы, - сообщили «КП» в Лобненском районном суде.

Адвокаты обвиняемой настаивали на ее невиновности. А еще поспешили напомнить суду, что Богданова беременна. За время суда обвиняемая успела развестись с мужем, с которым у нее двое детей и снова выйти замуж. Причем ее избранником стал один из консультантов реабилитационного центра Феникс. Мосунов, который когда-то сам лечился от алкоголизма, на 16 лет моложе Богдановой. И у молодожёнов вот-вот родится ребенок. Справку о беременности приобщили к делу. Скорее всего, это обстоятельство смягчит или отсрочит наказание. Но гадать осталось недолго.

Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксении Бик Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Следующее заседание, в рамках которого будет озвучен приговор, назначено на 29 апреля, - сообщили «КП» в Лобненском суде.

Напомним, потерпевшими по делу признаны отец, жена Марьянова и его сын от другого брака. Все они рассчитывают на компенсацию морального ущерба. Центр «Феникс», который находился в Лобненском районе на территории арендованного трехэтажного коттеджа, обвиняемая закрыла через две недели после смерти актера. Интересно, что в штате сотрудников не было ни одного медика. Постояльцы сами делали друг другу уколы, а препараты им прописывала Богданова, у которой тоже нет медицинского образования. В крови Марьянова нашли сильнодействующий рецептурный препарат феназепам. При этом медицинской лицензии у «Феникса» не было.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Один из лжесвидетелей по делу Михаила Ефремова в день ДТП находился в другом городе

Правда, сам Александр Кобец, теперь уже в статусе обвиняемого, продолжает отрицать очевидное и опять врет под присягой (подробности)