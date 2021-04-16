В «Сириусе» стартовал суперфинал программы для одаренных учеников «Роснефть-классов»

В Лицее «Сириус» стартовал суперфинал образовательной программы для одаренных детей, учащихся «Роснефть-классов». К обучению приступили 108 школьников – победителей партнерской программы 2020 года, организованной нефтяной компанией совместно с лицеем «Сириус».

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Обратим внимание, что в декабре 2020 года заявки на участие в программе подали 986 учеников «Роснефть-классов» из 26 регионов страны. Дистанционная программа состояла из учебных модулей, специально разработанных для «Роснефть-классов» экспертами лицея «Сириус» и Корпоративного научно-проектного комплекса компании «Роснефть». По итогам нескольких этапов были отобраны 108 победителей.

Компания создала корпоративную систему непрерывного образования «Школа – ВУЗ – предприятие» в 2005 году для формирования внешнего кадрового резерва и постоянного притока высокообразованных молодых специалистов на нефтяные предприятия. В настоящее время при поддержке компании в 57 городах и поселках в 64 школах открыты и успешно действуют 122 «Роснефть-класса», в них учатся 2 776 школьников.

Обучение осуществляется по программам с углубленным изучением профильных предметов (математика, физика, химия, информатика) с привлечением ведущих преподавателей региональных вузов-партнеров компании. Ежегодно 95% выпускников «Роснефть-классов» поступают в лучшие вузы страны.

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ ЗАЩИТЯТ В «РОСНЕФТИ»

Суперфинал образовательной программы в «Сириусе» пройдет в онлайн формате. В два этапа:

Сначала будет организован научно-технический образовательный квест в он-лайн формате (продолжительностью 2 академических часа) на сайте виртуальной лаборатории. Участники ознакомятся с концепцией создания виртуального пространства и виртуальных экспонатов.

Квест, в частности, будет включать в себя блок интерактивных тестов и заданий по основам нефтегазового дела, а также в сфере экологии, биологии, химии, физики, математики. Финалисты выполнят задания в области IT-технологий.

Далее будут сформированы 18 команд по 6 человек. Команды формируются по территориальному признаку (с учетом часовых поясов), по интересам (на основании написанных участниками мотивационных эссе) и с учетом нагрузки учащихся. Под руководством педагогов «Сириуса» команды подготовят идеи по созданию виртуального музея, посвященного истории развития нефтегазовой отрасли.

Каждая команда разработает проект экспонатов и будет презентовать его на итоговой защите.

По завершению Суперфинала будут определены лучшие работы. Школьники защитят собственные инженерно-технические проекты по приоритетным направлениям деятельности «НК «Роснефть».