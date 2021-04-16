Байден предложил России странную «дружбу»: как должна ответить Москва

Мы готовы к обострению, но не хотим его. Последний сигнал от Байдена показал, что и американцы вроде не против бы что-то поменять. Но как? Фото: REUTERS

Выступив с отдельной речью «по России» сразу вслед за принятием новых санкций против нее, президент Байден прибег к необычному для лидера «самой исключительной» страны мира жанру - публично разъяснять и оправдывать смысл принятого решения, а то, похоже, его не правильно поняли. Ну сделал - и сделал, потому что так решил. Пусть те, кого это касается, делают выводы и исправляются.

В крайнем случае, если все-таки надо что-то дополнительно разъяснить, то лидер самой мощной державы мог использовать другую модальность: для тех, кто не понял, повторю еще раз…

Но лексика его спича, сохраняя в целом имперские заходы и тон, содержала совсем не свойственные для еще недавнего Байдена пассажи: США и Россия - «две великие державы»; «и россияне, и американцы – гордый и патриотичный народ». А еще полгода назад (отбросим его недавнее оскорбление российского президента) он заявлял: «Самая большая угроза для Америки прямо сейчас, с точки зрения подрыва нашей безопасности и союзов, – это Россия».

Ну и, конечно, содержательная часть: никто не заинтересован в эскалации напряженности, Россия и США могут запустить диалог по стратегической стабильности, совместно решать глобальные вызовы. Повторение предложения встретиться с президентом России с более четкими очертаниями - летом в одной из стран Европы.

Пять лет назад президент Обама поставил России суровый диагноз, сказав, что ее экономика «разорвана в клочья», а сама она находится в международной изоляции. Представляете, какой рывок мы сделали за это время, что нынешний президент Байден, бывший вице-президентом при Обаме, возвел Россию на место «великой державы» рядом с США?

Есть еще один существенный момент в «российской» речи хозяина Белого дома. Он посчитал необходимым уточнить, что новые санкции против Москвы - не самые суровые, к которым склоняли его некоторые советники. Да и все сразу разглядели, что в них «Северный поток-2» обойден вниманием, а запрет на операции с российским суверенным долгом при желании на раз-два вторичном рынке обходятся.

Напомним, «Комсомолка» писала о санкциях, которые приняты сейчас, еще в конце февраля. Газета The Washington Post сообщила тогда, что Вашингтон готовит новые рестрикции, которые должны наконец-то дать понять русским, «где Соединенные Штаты проводят черту», за которую им нельзя заступать. А пресс-секретарь президента США Псаки по этому поводу даже заверила журналистов, что это «вопрос недель, а не месяцев». Так что, выходит, даже припозднились.

В «засвеченных» почти два месяца назад санкциях как раз и предусматривалось, что они, кроме актуального на тот момент «за Навального», будут введены, прежде всего, «за русских хакеров», в том числе за приписываемые им безобразия с американской айтишной платформой SolarWinds, через которую, дескать, взломали и госдеп, и минюст, и даже NASA. А ушедшее на медийную периферию «за Навального» просто поменяли на «за вмешательство в выборы».

Поэтому Байдену, похоже, просто некуда было деться: сказав санкционное «А», он вынужден был продолжать. А то бы не только республиканцы, но свои демократы заклеймили его слабаком. Все, что было в его силах - внезапно организовать «разъяснительный» спич, в котором он постарался подтвердить свой конструктивный настрой в поисках взаимопонимания с Россией и отметил «щадящий» характер принятых против нее рестрикций.

В последнем кто-то уже усмотрел «сигнал» Москве: соразмерьте ответные меры, не то мне опять придется отвечать. Действительно, в запасе у него остается все тот же «Северный поток-2», отключение России от межбанковской платежной системы SWIFT, может, блокировка карточек VISA, Master Card и… И все?

Ведь если даже такой известный западник как глава Сбербанка Герман Греф заявляет, что с 2014 года Россия успела подстраховаться на случай самых суровых санкций, и они не смогут серьезно сказаться на экономических показателях, то говорить о «панических» настроениях в нашей стране нет оснований. Понимаем, что все очень серьезно. Готовимся, и уже давно. И при каждом санкционном витке задумываемся: да, пора уходить от доллара, да, не стоит рассчитывать на западных поставщиков, да, на Западе, каким бы важным и сильным он ни был, свет клином не сошелся…

Есть подозрение, что мысли эти, которые никто и не скрывает, начинают доходить до тех, кто не хотел в них верить. Бумеранг санкций не только в том, что тебе может прилететь «ответка», но и в негативных последствиях для собственных бизнесменов и банкиров, для которых российский рынок слишком значим, чтобы его игнорировать.

Так как быть Москве после «покаянной» (при желании и известной натяжке можно трактовать и так) речи Байдена? Мудрые всегда советуют не горячиться. Берем паузу, смотрим, что происходит, главным образом, вокруг украинского кризиса. Ну и градус враждебной риторики держим под контролем. Если все это, как говорят, максимальное повышение ставок перед переговорами (а дипломаты обеих стран уже общаются по их поводу), то дальше, уж точно, просто некуда.

Не хочется ерничать, но паузу с ответными санкциями надо все-таки подержать. Обдумываем, взвешиваем. Американцы привыкли играть на наших нервах. Но в этот раз не могли не увидеть - не моргнула робко Москва под суровым взглядом Вашингтона. Мы готовы к обострению, но не хотим его. Последний сигнал от Байдена показал, что и американцы вроде не против бы что-то поменять. Но как? В общем, ждем и делаем, что должно.