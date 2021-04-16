"Гимн могут утвердить в апреле": Президент ОКР Станислав Поздняков - об Олимпиаде в Токио и ожиданиях от наших спортсменов

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Фото: SERGEI ILNITSKY/EPA

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков открыл Аллею спортивной славы на Красной Поляне, а потом ответил на вопросы корреспондента КП о новой форме наших олимпийцев, о медальных ожиданиях и о своей дочери Софьи Поздняковой, которая в Токио-2020 будет одной из фавориток в борьбе за «золото».

- Станислав Алексеевич, на днях ОКР представил форму, в которой наши атлеты будут выступать в Токио. Но, например, в США экипировку подвергли критике – на ней слишком явно виден российский флаг, а так же на некоторых деталях вопреки решению CAS есть название Russia. МОК действительно согласовал нашу форму? Не придется переделывать?

- Здесь надо пояснить. Во время показа демонстрировалось две коллекции – как наших олимпийцев, в которой он будут выступать во время Игр в Токио, так и для наших болельщиков, которые будут поддерживать команду. Поэтому слово Россия не будет присутствовать на форме. Ну а цвета нашего флага и эмблема ОКР безусловно будут присутствовать на форме и очень будут видны как и нашим болельщикам, так и нашим зарубежным доброжелателем.

- А что за история с «оберегом», который якобы есть на форме? Вы его видели?

- Я честно говоря не знаю, откуда пошла фраза про оберег. На самом деле, как я понял, речь идет о символической надписи, в которой дизайнеры желают удачи и отличных выступлений нашим спортсменам. Обычная история.

- На днях МОК должен принять решение о фрагменте из 1-го концерта Чайковского как о музыке, которая заменит в Токио гимн России. Какова вероятность, что этот вариант будет утвержден?

- Высока вероятность, что 21 апреля такое решение будет принято.

- Вы год назад говорили, что ждете 40-50 российских медалистов в Токио. За прошедшее время как-то скорректировались ожидания?

- Мы не делаем поправку в ожиданиях, потому что в течении пандемийного года были отменены часть соревнований. Поэтому давать четкую картинку в отсутствии международных турниров достаточно проблематично.

- Одной из претенденток на медали в Токио будет ваша дочь Софья Позднякова. Вы в семье обсуждаете Олимпиаду? Может вы даете ей советы?

- Советы мне уже тяжело давать. У дочери есть свой тренер, которому она доверяет, который с ней работает. Поэтому я считаю, что роль тренера сейчас более важна, чем роль отца, даже такого именитого.

- Но может быть про психологию. Рассказываете, как сами выигрывали медали, становились олимпийским чемпионом?

- Все это безусловно было. Много рассказывал, много делился, когда она была в юном возрасте. Но сегодня она - чемпионка мира, и сложно давать советы человеку, который уже выигрывал такие турниры. Но я все равно волнуюсь, когда смотрю каждый ее поединок.