300 млрд рублей на заказах Яндекс.Такси: почему доходы водителей выросли во время пандемии

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Яндекс.Такси впервые раскрыл выручку водителей и таксопарков-партнеров за 2020 год. Во время пандемии, когда экономика многих предприятий значительно просела, в сфере такси наблюдался подъем.

- В 2020 году выручка водителей, работающих с сервисом, составила почти 300 млрд рублей. Это превышает выручку годом ранее - в 2019 году наши партнеры заработали 260 млрд рублей, - сообщает пресс-служба Яндекса. В Яндекс.Такси уверены, что доходы водителей будут расти в и 2021 году.

По словам экспертов, рост доходов водителей связан с тем, что во время пандемии у них появилась возможность перевозить не только пассажиров. Появились тарифы на доставку продуктов, техники, лекарств и прочих товаров первой необходимости. К тому же сервис платил водителям за участие в программе помощи врачам. Таксисты помогали медикам быстро приезжать на вызовы и посещать ежедневно намного больше пациентов, чем при передвижении на общественном транспорте.

При этом сервис сохранял комиссию для водителей на уровне ниже 10%, что существенно ниже, чем у мировых конкурентов, а часть комиссии возвращал таксистам в виде поощрений. Компания планирует продолжать эту практику.

- 2020 год для многих был непростым. В целом по отрасли заработок водителей уменьшился. Но, если говорить о Яндекс.Такси, во время пандемии – в самое тяжелое время - водители такси смогли работать еще и как доставщики. Их выручка выросла за счет дополнительной деятельности. Причем в качестве курьеров водители работали не только в столице, а во всех регионах, - пояснила «Комсомольской правде» Ирина Зарипова, глава Общественного совета по развитию такси в регионах РФ.

По словам Зариповой, нехватки таксистов в России сейчас нет.

- Во время пандемии в Москве и Питере наблюдался отток мигрантов, заказов было меньше, люди уезжали. Сейчас те, кто хотел, вернулись, и экономика такси потихоньку восстанавливается. По объему перевозок мы уже достигаем допандемийного уровня. С водителями проблем нет ни в крупных городах, ни в регионах. Машины приезжают быстро, развитие отрасли ничего не тормозит, - подчеркнула председатель Общественного совета.

Напомним, в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, Яндекс создал специальный фонд, из которого предоставлял помощь водителям и курьерам, заболевшим коронавирусом. Деньги выплачивали также всем, кому пришлось находиться на самоизоляции из-за контакта с зараженными родственниками или клиентами. С марта 2020 года финансовая поддержка была оказана 4 тысячам водителей.

Все водители, работающие с Яндекс.Такси, получают маски и дезинфекторы. Расходы на их покупку берет на себя сервис. Такие же программы поддержки партнеров действуют в Сербии, Казахстане, Армении, Грузии, Латвии, Эстонии и Молдове.