"Молиться за меня не надо": Анна-Мария Ефремова стала Сережей и решилась на гормональную терапию

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дочь Михаила Ефремова по имени Анна-Мария стала Сережей. Небинарная персона, как себя идентифицирует 20-летняя девушка, выкрасила волосы в синий цвет, бросила институт и живет на деньги своей крестной мамы Ренаты Литвиновой и пятой жены отца Софьи Кругликовой.

"Меня зовут Сергей Ефремов. Мой музыкальный и творческий псевдоним - Аэм Тиллмари. Мне 20. Живу в Москве. Закончил хорошую школу «Класс-Центр». Поступил в ГИРЯ им. Пушкина и учился на филолога, но потом понял, что симпатичнее технические науки. Хотя искусство все еще нравится, особенно дизайн", - написала в блоге дочь Михаила Ефремова.

Она также отметила, что не планирует делать операции по смене пола. "Но планирую гормональную терапию. Я не хочу «остаться девочкой». Молиться за меня не надо", - добавила Анна-Мария Ефремова.

Теперь публика гадает, почему дочка Ефремова стала именно Сережей. Некоторые поклонники предположили, что это имя девушка взяла, чтобы порадовать свою крестную маму Ренату Литвинову. Звезда признавалась, что в ее семье живет голубь по имени Сережа. "Под моей дверью сидит голубь. Конечно, я его забрала. Назвала я его Сережей. Живет пока в коробке. Возили его к орнитологу. Я сама установила, что у него повреждено крыло. Вот некоторые травят голубей, а я их спасаю", - делилась актриса историей появления у нее Сережи в эфире авторской программы Владимира Познера.

Однако недавно Рената сообщила печальную новость - голубь улетел. Теперь форточка в ее роскошной квартире в центре Москвы не закрывается: вдруг Сережа захочет вернуться.

Что касается крестной дочери Литвиновой, то Анна-Мария - дочь Ефремова от брака с его четвертой женой Ксенией Качалиной. Девушка по сей день страдает из-за отношений с матерью, которая страдает алкогольной зависимостью. Анна-Мария диагностировала у себя ментальные заболевания. "Сейчас у меня есть определенные проблемы с ментальным здоровьем, которые идут из-за отношения матери ко мне в детстве. Она была человеком с очень тяжелыми ментальными заболеваниями, в силу чего она довольно часто злоупотребляла алкоголем и, возможно, какими-то наркотическими веществами", - огорошила гостей студии шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ девушка.

Долгое время она и ее мама жили в Индии. По словам Анны Марии, ее мать тогда гордилась тем, что ее ребенок растет, как маугли. Анна-Мария сейчас целиком посвятила себя обучающим курсам. Звездный отец умоляет дочь окончить институт, а потом уже искать себе работу по душе. Но наследница не видит смысла учиться на филолога, если не собирается работать по профессии. Совмещать занятия с работой пока не получается, поэтому деньги на жизнь - 40 тысяч рублей в месяц - дает девушке крестная мать Рената Литвинова. А расходы по квартире, где Анна Мария живет со своей девушкой, оплачивает пятая жена отца Софья Кругликова.