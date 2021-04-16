Последние новости Берендеева царства: в РАМТе состоялась мистическая премьера спектакля "Василисса"

Премьерный показ спектакля "Василисса" состоялся под самой крышей. Фото: РАМТ

«Только искренняя любовь к театру может привести на эту сцену», - справедливо заметил запыхавшийся после подъема по лестнице зритель. Премьерный показ спектакля "Василисса" состоялся под самой крышей Российского академического Молодёжного театра.

Вниманию зрителей была представлена постановка пьесы молодого драматурга Марии Малухиной, созданная в рамках Мастерской детской драмы "10 минус", которая состоялась в РАМТе в октябре 2020 года. Жанр пьесы был определен как роуд-муви по русскому фольклору.

История об импульсивном и отчаянном подростке, рванувшем в переполненный нечистью лес, сочетает в себе весьма условные мотивы фольклора и элементы хоррора.

- Это история про то, как важно принять себя странным, не боясь показаться не таким и не похожим на других, - отметил режиссер Филипп Гуревич.

Как и главная героиня, сам спектакль находится на границе двух миров, прочерченный возрастным ограничением «12+». И действительно, для детей помладше – слишком кроваво, но для детей постарше – слишком предсказуемо.

Гуревич попытался уйти от жёсткого противопоставления «добра» и «зла», «чёрного» и «белого». Это современно и актуально, правда, попытка освободить «детское» произведение от затхлой назидательности привела к утрированию мысли о том, что нужно понимать и принимать непохожее.

Впрочем, придираться не имеет смысла. Поскольку сама постановка выросла из этюда, её стоит воспринимать как один их этапов творческого становления начинающего режиссёра, но ни в коем случае как финальный эпизод.

А вот о чем было бы действительно важно сказать - так это о том, что спектакль и впрямь «сделан с любовью». Он выдержан в одном стиле: интонация, заданная вначале, сохраняется на протяжении всего действия. Чутко подобрано музыкальное сопровождение (этим занимался режиссёр). Несмотря на скупые технические возможности помещения, и непроходимый лес, и жилища потусторонних героев оказались осязаемыми и живыми. Причем, достичь этого эффекта удавалось одним лишь светом (художник Павел Бабин). Иногда ещё и тенью.

КОГДА СМОТРЕТЬ

Спектакль пройдёт в апреле 17, 18, 24 и 25 числа, затем 1, 15 мая и 12 июня. Все постановки – на маленькой сцене РАМТ (Театральная площадь, 2). Стоимость билетов: 1500 рублей.