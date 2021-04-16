После каких антигистаминных нельзя за руль и помогают ли сорбенты: ответы на самые насущные вопросы аллергиков

Рассказываем, как жить с аллергией. Фото: Shutterstock

Каждое утро на Первом канале в программе «Жить здорово!» известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво. А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых главных темах программы.

Темой одного из выпусков программы стали мифы и правда об аллергии. На вопросы из студии отвечал врач аллерголог-иммунолог Андрей Продеус.

? Правда ли, что голые (лысые) кошки гипоаллергенны. И это отличный выход для тех, у кого аллергия, а иметь мурлыку хочется.

Это миф!

Аллергию вызывает не шерсть кошачьих, а выделения слюнных, потовых желез, экскременты. А шерсть является только переносчиком аллергенов. Так что гипоаллергенных кошек, увы, не существует.

? Противоаллергические таблетки вызывают сонливость и водить машину после их приема нельзя, не так ли?

Это полуправда!

Современные противогистаминные средства (так правильно называются капли и таблетки от аллергии), то есть препараты второго поколения, не вызывают сонливости. Но если вы по привычке из прошлого века пользуетесь препаратами первого поколения, то после них, действительно, может клонить в сон. И за руль после них нельзя. Это димедрол, супрастин, диазолин.

? Работает ли такой способ: во время неминуемого контакта с аллергеном можно пропить курс сорбентов, чтобы снизить проявления аллергии?

Это полнейший миф!

Аллергия никакими собрентами не лечится. Это гиперреакция иммунной системы, которая вырабатывает иммуноглобулины в ответ на контакт с аллергеном. Сорбенты на иммуноглобулины абсолютно не влияют!

? Аллергия не лечится, остается ее только терпеть и избегать контакта с аллергенами?

Это миф.

Во многих случаях, когда аллерген известен, возможно отучить организм панически реагировать на него. Если упростить, то аллерген в очень низких дозах вводят в организм и постепенно приучают к нему иммунную систему. Она со временем начинает реагировать спокойно. Лечение очень длительное, может занять 3 - 4 года, но уже после года терапии результат становится заметен. Важно, что начинать его нужно не в момент обострения. Например, поллиноз - реакцию на пыльцу растений - лечить начинают не весной или летом. А осенью, когда отцветают все основные аллергены.

Но гиперреакцию на домашнюю пыль или кошек, которые не имеют сезонности, начинают лечить в любое время года.

Важно!

Уже началось пыление растений. Что нужно знать аллергикам, чтобы подготовиться к сезону слез, насморка и зуда?

Не дожидаясь приступа поллиноза заблаговременно начните прием прописанных врачом антигистаминных препаратов второго поколения.

Следите за графиком пыления: в крупных городах в режиме онлайн публикуются данные о содержании в воздухе пыльцы основных аллергенов. Можно воспользоваться онлайн графиками на сайтах https://allergotop.com, https://pollen.club и т.п.

Смотрите «Жить здорово!» с понедельника по пятницу в 9.50 на Первом канале.

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