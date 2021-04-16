Песков об оговорке Байдена в фамилии Путина: Я никакой оговорки не услышал

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как сообщили в пятницу, 16 апреля, многие СМИ, президент США Джо Байден в своей речи о России... дважды оговорился. Сначала он перепутал эскалацию и вакцинацию.

Вот - дословно, что сказал Байден:

"США не хотят запускать цикл вакци... эскалации и конфликта с Россией".

А затем, упоминая российского коллегу, президента Путина, произнес что-то вроде «президент Клутин». (Но - тут же быстро исправился.)

Вот почему я обратился к Пескову с такими вопросом:

- Дмитрий Сергеевич! Скажите, пожалуйста, будет ли какая-то «дворовая присказка» на этот счет? Или, как говорят в дипломатии, - зеркальная мера?

- Подождите, честно говоря, я никакой оговорки не заметил, - сказал пресс-секретарь президента. - Вы знаете, что американское произношение отличается от британского и иногда оно не столь отчетливое.

Но, опять же, это все-таки мы говорим с вами о главе государства, поэтому - давайте про оговорки не будем говорить.

Я думаю, наверное, это - удел, скорее, и специализация средств массовой информации, но не наше…

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