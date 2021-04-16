ВКонтакте начинает принимать заявки на VK Cup 2021

Решающий этап VK Cup состоится в августе в Санкт-Петербурге

Лидеры разделят призовой фонд размером 2,72 млн рублей, а задачи для одного из треков составит Геннадий Короткевич — самый титулованный программист планеты и трёхкратный победитель VK Cup.

Шанс принять участие в чемпионате есть у всех желающих — для этого сначала нужно заполнить анкету в сообществе Команды ВКонтакте. Также после начала квалификационного раунда регистрация откроется на платформах Codeforces и All Cups — там пройдут состязания по трекам программирования и машинного обучения. В свою очередь, задания по мобильной разработке и дизайну будут доступны прямо ВКонтакте. Приём заявок продлится до конца квалификационного раунда — то есть до 30 мая: попробовать свои силы можно сразу в нескольких направлениях.

После квалификации наступит отборочный тур — с 12 по 18 июля. В каждом треке встретятся 256 участников: 64 лучших получат мерч ВКонтакте, а добраться до финала смогут 32 конкурсанта.

Решающий этап VK Cup состоится в августе в Санкт-Петербурге — в Доме у Красного моста, где расположен один из штабов компании. Финалисты из других городов смогут компенсировать часть расходов на билеты и проживание — их возьмёт на себя ВКонтакте. Посмотреть прямую трансляцию итогового тура соревнований и поболеть за фаворитов можно будет на странице Команды ВКонтакте.

Александр Тоболь, технический директор ВКонтакте:

«ВКонтакте — один из самых высоконагруженных проектов рунета. Мы используем собственные технологии и решения вместо стандартных – оптимальный алгоритм способен экономить сотни серверов и миллионы лет ожидания пользователей. Именно поэтому мы всегда поддерживали олимпиадное программирование. В разное время участниками VK Cup были 12 чемпионов мира по программированию — многие из них затем присоединились к Команде ВКонтакте. Два года назад мы сделали VK Cup ещё масштабнее — и теперь соревноваться могут не только программисты, но и другие IT-специалисты, которые не боятся бросить себе вызов».

ВКонтакте проводит VK Cup уже в шестой раз — впервые компания организовала масштабный чемпионат по программированию в 2012 году. За это время суммарный призовой фонд составил больше 12 млн рублей. А заявки на участие в прошлом году подали 3932 человека.

Платформа регулярно проводит конкурсы и соревнования для разработчиков, дизайнеров и других специалистов, связанных с технологиями. Среди них — ИТ-марафон «Вездекод», отборочные туры которого в этом году пройдут в Калининграде, Туле, Екатеринбурге, Владивостоке, а также онлайн.