Почему в деле о "дороге" из могильных плит в Псковской области не нашли виновных

По самодельной дороге, ведущей к участкам. Фото: Валерий КОЛТАКОВ

Деревня Ваулино Писковичской волости Псковского района – одна из самых крупных в Псковской области. По местным меркам, конечно. 600 с небольшим человек населения – для края вымирающих патриархальных деревушек на 20-25 обитаемых дворов – это очень даже прилично. Больше, пожалуй, сказать про Ваулино и нечего. Чистый воздух, деревенский пейзаж, да петухи по утрам глотки дерут. Обычные прелести российской глубинки.

Иные деревни борются за звание «самой красивой», «самой благоустроенной» или «самой старинной», чтобы про них узнали и заговорили, Ваулино же погремело на всю страну случайно. Просто в один погожий весенний денек местная жительница по имени Екатерина пошла со своей маленькой дочкой на окраину, в лесок, собирать подснежники. Но вместо нежных первоцветов, проклюнувшихся сквозь начавшую прогреваться землю, она нашла десяток могильных плит, кучей сваленных на участке дороги из битого камня.

Дорога -самоделка. Фото: Валерий КОЛТАКОВ

Как ножом по совести

Плотные строчки имен и фамилий, напротив каждой – звания: рядовой, ефрейтор, старший лейтенант. Венчают камни красные звезды. Неужели это надгробия с воинского захоронения? Другой мог бы пройти мимо и не задуматься, у кого поднялась рука сгрузить святыню, как мусор, подальше от людских глаз. Но Екатерина не прошла. С ее звонка родственнику, псковскому писателю Андрею Бениаминову, известному, кстати, в Прикамье популяризатору фронтовой поэзии, закрутилась такая заваруха, которая до сих пор не дает спокойно спать ни неравнодушным жителям, ни местным властям всей уровней.

- Первые эмоции- шок, - поделился впечатлениями с «КП» Андрей Бениаминов, который сразу отправился в Ваулино запечатлеть «свалку». От Пскова до деревни – рукой подать, по прямой всего 6 километров. - От того, что эти памятники вот так свалены.

Щелк-щелк фотоаппаратом, с одного ракурса, с другого. На одной плите писатель заметил крошечную фотографию красноармейца. Словно светится белым пятнышком на сером каменном фоне. Укором, как ножом каленым -по совести. Выбросили человека «на свалку»– вместе с его болью предсмертной и жизнью короткой, оборвавшейся в бою за Родину, за свободу потомков.

Плиты свалены на окраине дороги. Фото: Валерий КОЛТАКОВ

Откуда щебень?

Понимая, что безобразие должно быть передано огласке, писатель выложил фото в социальные сети. И те взорвались. Не скупясь на крепкие эпитеты, пользователи, высказали крамольную догадку: плиты не просто выбросили, что само по себе уже недопустимо, из них мостят дорогу. Уж очень узнаваем битый щебень, утрамбованный в неровное полотно. Да и лежат надгробия (нет, валяются) в подозрительном месте: аккурат на краю каменной отсыпи, после – уже земля. Словно их не просто сбросили, где пришлось, а специально разгрузили так, чтобы, раздробив в «крошку», было удобно укладывать дальше.

-В этом месте распродаются участки. Строятся новые дома. Очевидно, кто-то из частников решил выложить к своей земле подъездной путь, - предположил в разговоре с «КП» депутат Собрания Псковского района Валерий Колтаков, узнавший о выброшенных памятных плитах, как и все, из поста Бениаминова. – Как таковой дороги там нет, колея наезженная, вот кто-то и сообразил, видимо себе «удобство» - ответвление от основной улицы. Метров 150 уже сообразил. Я когда эти фото увидел, опешил! Как же так можно? Это же святотатство!

То, что этот подъезд – самоделка подтвердили и в администрации Писковичской волости.

- Если ее и строят, то сами жители, - уверила «КП» замглавы Людмила Снеткова. –Это нормально. У нас нет денег делать новые дороги, старые бы поддержать. Другое дело, из чего люди строят. Вот это может быть ненормально. И мы будем в этом разбираться.

Скол плиты с фото бойца. Фото: Валерий КОЛТАКОВ

Опять этот Колтаков!

Депутат Колтаков - человек пронырливый, дотошный и прямолинейный. Настолько, что местное чиновничество часто от одного упоминания его имени глаза закатывает: «опять этот Колтаков!». ЛДПР-овец, в общем. Недолго думая, он связался с автором поста, уточнил все детали и вскоре отбыл в Ваулино посмотреть на все собственными глазами. Да не один. А в компании с заместителем главы администрации Псковского района Святославом Колинко, которого сам и поставил в известность о ЧП на вверенной территории. Тот мгновенно сориентировался, сделал звонок куда следует, и через пару часов памятных плит на дороге не было.

К тому времени писатель Бениаминов уже выяснил, откуда они там взялись.

- Я провел мини-расследование, - поделился он с «Комсомолкой» своим поисковым методом. - Ввел в интернете одну из выбитых на плите фамилий - ту, что мне показалась самой редкой, и нашел, что камни с братской могилы в Ершово.

Свалка из мемориальных плит. Фото: Святослав КОЛИНКО.

На войне как на войне

Деревня Ершово – центр другой волости Псковского района. Ершовской. Километрах в 30 от Ваулино, если по объездной. Местность среди любителей военной истории известная: примерно в полутора километрах от нее в годы Великой Отечественной войны проходила линия немецкой обороны «Пантера». Противотанковые рвы, траншем, земляные валы, железобетонные укрепления и проволочные заграждения - с 1942-го по 1944 год фашисты, оккупировавшие псковскую землю, возвели здесь 600-километровый «многослойный» неприступный кордон. Много советских солдат, пытавшихся его прорвать, полегло. Хоронили их, где придется – алягер ком алягер. А сразу после войны разбросанные по округе захоронения перенесли в одну большую братскую могилу. Здесь в 50-70-ых предавали земле останки бойцов, найденных на Псковщине поисковиками. Здесь же в 1989-ом торжественно открыли мемориал. К слову, в списке имен, выбитых на памятных камнях, оказалось и имя Героя Советского Союза Ильи Коровина: 17 марта 1944 года на псковской земле он повторил подвиг Александра Матросова.

- Все сделали от души: лепнина, буковки, звездочки красные, - окунулся в воспоминания о том, как на братской могиле устанавливали плиты глава Ершовской волости Олег Трашков. В ту пору, когда мемориал открывали, он молодым специалистом только-только пришел работать в местную школу. Вместе с коллегами сначала помогал строителям, а потом и ухаживал за надгробиями.

Свалка из надгробий. Фото: Валерий КОЛТАКОВ

Человеческий фактор

Спустя 32 года те камни оказались выброшенными на окраине Ваулино. И Трашкову приходится краснеть и оправдываться перед всем честным миром. Ведь первым, на кого пал народный гнев, оказался именно он. Мол, не уследил, начальник, кто разорил святое место у него под носом. Допустил святотатство. Так решил народ. И тут же вспомнил другой недавний скандал: 2 апреля в городе Остров вандалы поглумились над памятниками десантникам 6-ой роты. Следствие сразу квалифицировало – осквернение памяти и надругательство над святыней. Хотя здесь и обошлось без крошева и мощения дорог: вандалы лишь развернули бюсты героям в другую сторону.

-А на нашей братской могиле не было никакого святотатства! – в сердцах заявил Олег Васильевич «Комсомолке». – Человеческий фактор – он, скорее всего, причина.

На стремительно развивающийся Ваулинско-Ершовский скандал отреагировала местная полиция. Дознаватели Псковского райотдела начали проверку. По запросу депутата Александра Козловского, представляющего Псковскую землю в Госдуме, к ним подключилась областная прокуратура.

-Та ситуация, которая произошла с плитами недопустима, - прокомментировал Козловский «КП». - Мы не должны подводить предков, которые сражались за мир и свободу для нас. Отрадно, что есть неравнодушные люди, которые узнали о произошедшем и не промолчали. Спасибо им!

Братское захоронение в Ершово. Слева - 32 новые плиты, которые заменили (10 из них нашли у дороги), справа - 32 старых, их еще предстоит заменить. Фото: Валерий КОЛТАКОВ

Сломано по плану

Очень быстро все поняли, что дело, хоть и пахнет керосином, но хотя бы не смердит, как показалось по началу. Дело в том, что на мемориале в Ершово с прошлого года идет плановая реконструкция: по договору с районной администрацией одна уважаемая на Псковщине крупная фирма с питерскими корнями взялась за ремонт братской могилы. Причем, на свои кровные – не захотели частники тянуть из худой казны деньги на благое дело. Все честь по чести сделали. 32 камня с именами красноармейцев (запомним эту цифру) уже демонтировали и заменили на новые, осталось заменить еще 32.

-То есть получается, что, как бы это грубо не звучало, старые могильные плиты, по закону, всего-навсего строительный мусор, - открыл «Комсомолке» грустную суть районный депутат Валерий Колтаков. – Другое дело, что его должны были утилизировать по правилам – раздробить и захоронить на полигоне, а не вывозить в лесок и уж тем более, не использовать в строительстве дороги.

Ниточки, в итоге, привели к подрядчику: ведь это его работники должны были снимать плиты с постаментов, грузить в машину и вывозить на утилизацию. Ребятки вполне могли и продать их кому-нибудь как строительный мусор.

Депутат ГД Александр Козловский и глава Псковского района Наталья Федорова. Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии Единая Россия.

Не злого умысла ради

Но правда оказалась еще более банальной: как выяснили полицейские дознаватели, в реконструкцию была вовлечена еще одна организация. Ее подрядчик- инвестор, привлек как исполнителя работ. Так вот, надгробия с братской могилы осели на земельном участке, принадлежащем одному из руководителей этой организации.

-В полиции он объяснил, что не собирался ничего строить, - заверил замглавы Псковского района Святослав Колинко, - а умышленно складировал надгробия у себя, чтобы позже утилизировать.

К чему такие сложности? Да просто камни с мемориала в Ершово, как оказалось, демонтировали аж поздней осенью 2020-го, захоранивать их в подмерзшую землю на полигоне было дорого, вот и решил человек сэкономить – сложить до весны у себя на участке. Там надгробия и пролежали всю зиму, припорошенные снежком.

Райотдел такое объяснение устроило. Закон суров и безэмоционален. По факту памятник никто не осквернял, владельца участка даже к административке за несанкционированную свалку не привлечешь: он же не на общественной территории склад устроил, на своей. Плюс – стараниями Святослава Колинко, мемориальные камни уже давно раздроблены и прикопаны на полигоне: людей ничего не шокирует.

Глава Псковского района Наталья Федорова, депутат ГД Александр Козловский. Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии Единая Россия.

А осадочек остался

И вроде бы все ладно сложилось, да складно. Только сердце не на месте.

- Нет, это не просто камни, - высказал не только свое мнение писатель Андрей Бениаминов. - А как же чувство намоленной земли? Ведь эти памятники стояли долгие годы, и к ним приезжали дети, жены погибших солдат, умывали слезами. Да, памятники старые, но они – символ. Возможно, тех, кто приезжал и касался их уже давно нет в живых. То, как обошлись с надгробиями, я считаю надругательством над памятью.

Кроме того, некоторых неравнодушных жителей продолжают терзать смутные сомнения. Из чего все же сделана та странная каменная «заплатка» на земляной тропе? Официально считается, что десяток мемориальных надгробий с братской могилы, на которые случайно натолкнулась Екатерина, не имеют никакого отношения к камням, утрамбованным в кусок дорожного полотна. В том, что стало с другими 22-мя плитами (помните цифру 32?), демонтированными на мемориале, разбираться никто, похоже, не собирается. А что, если они тоже не были утилизированы должным образом? Что, если их, измельченных в крошево, сейчас топчут ногами? Тем более, знатокам истории Псковской земли похожие случаи известны.

- После войны было тяжело со стройматериалами, разруха. Лестницу тогда сделали в городе из кладбищенских плит, - провел экскурс в историю депутат Колтаков. – Или, вот еще было. Где-то в 70–80-ых годах надгробия с немецкого кладбища пустили на придорожные бордюры. Я, мальчишкой, жил от него неподалеку. Красивые были надгробия– настоящая архитектура.

Между тем, реконструкция братской могилы в Ершово еще не закончена. В этом году здесь планируется заменить оставшиеся старые плиты…

КСТАТИ

Как пояснил «КП», юрист Денис Костин, поскольку Конституция обязывает чтить память защитников Отечества, обеспечивать защиту исторической правды, при замене, старые мемориальные плиты должны утилизироваться: их следует дробить и захоранивать. То же самое говорят и священнослужители: по христианской традиции, выбрасывать старые могильные питы (в том числе с гражданских кладбищ) не в коем случае нельзя. Их нужно измельчить в крошку и закопать на месте захоронения. Хотя священники также дозволяют использовать ее для создания основания нового надгробия.

КОММЕНТАРИЙ

- Эта история нас очень задела, - прокомментировала глава Псковского района Наталья Федорова. - Я никогда не думала, что люди могут так поступить. У нас в районе 64 воинских захоронения. С каждым ведется огромная работа. За ними закреплены шефы, школы следят за состоянием памятников, мы сами убираем. А этот случай - вопиющий. К сожалению, бывает так, что один такой момент нивелирует всю работу.