Без королевского размаха: Как пройдут похороны принца Филиппа

Траурная процессия займет всего около восьми минут Фото: REUTERS

В эту субботу в Британии должны состояться похороны принца Филиппа, супруга Елизаветы II. Герцог Эдинбургский умер 9 апреля во сне в Виндзорском замке. Он не дожил до своего 100-летнего юбилея буквально два месяца.

Не только жизнь, но и смерть каждого члена королевской семьи подчинена строгому регламенту, определенному много веков назад. Королевские похороны - это не просто ритуал, это нечто, символизирующее окончание эпохи. Хотя в этот раз на церемонию наложила свой отпечаток пандемия и вызванные ею ограничения.

Траурная процессия займет всего около восьми минут, пишет британский таблоид The Mirror. Известно, что гроб с телом принца Филиппа разместят в специальном автомобиле Land Rover, переоборудованном под катафалк. За машиной с телом будет идти процессия, которую возглавят дети и внуки герцога.

На церемонии будет присутствовать только 30 человек. Такое скромное количество прощающихся обусловлено эпидемическими мерами, установленными в Британии. Главным требованием станет наличие защитной маски, которую не разрешат снимать даже за пределами часовни Святого Георгия в Виндзорском замке.

Служба в часовне продлится около 50 минут, после чего гроб будет опущен в королевский склеп.

Как отмечают журналисты и представители Букингемского дворца, организаторы похорон учли все распоряжения, которые сделал принц Филипп незадолго до свой смерти. Герцог Эдинбургский не хотел, чтобы вокруг его похорон поднялась шумиха. Простых англичан убедительно просят не приезжать в этот день в Виндзор, все равно никакого «зрелища» не будет.

Принц Гарри, официально покинувший королевскую семью чуть больше года назад, уже пообещал приехать в Англию на церемонию прощания с дедом. Его супруга, Меган Маркл, останется в США. Из-за беременности врачи запретили ей длительные перелеты.

Последние похороны в британской королевской семье были в 2002 году, когда скончалась королева-мать Елизавета. Она умерла во сне в Виндзорском замке на руках у дочери, Елизаветы II.

Ее гроб пронесли мимо собравшейся толпы от Сент-Джеймсского дворца до Вестминстер Холла, где с королевой-матерью в течение четырех дней могли проститься все желающие. Более 200 тысяч человек почтили ее память.

Вдень похорон Елизаветы колокол Вестминстерского аббатства звонил 101 раз - каждый удар отмерял год жизни королевы-матери. После церковной службы в часовне Святого Георгия, гроб с телом был опущен в склеп. Елизавета покоится рядом со своим мужем, королем Георгом VI и дочерью, принцессой Маргарет.