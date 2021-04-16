Прогноз Дмитрия Сенникова на матч «Локомотив» — «Ростов»: «Разбирательства с Сухиной на команду никак не повлияют»

Матч «Локомотив» — «Ростов» состоится 17 апреля, в 16:30 мск. Фото: Михаил Александров/ТАСС

Московский «Локомотив» продолжает штурмовать зону Лиги чемпионов. В погоне за призовым местом «Локо» одержал 14 «сухих» побед в сезоне. На очереди крепкий «Ростов». Главный тренер ростовчан Валерий Карпин в текущем сезоне фактически был вынужден создавать команду с нуля. Но даже такие дополнительные трудности оставляют «Ростов» в борьбе за еврокубки.

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал «Комсомольской Правде» о своих ожиданиях от матча «Локомотив» — «Ростов». Сенников признался, что «железнодорожникам» стоит опасаться банду Карпина.

Когда состоится матч «Локомотив» — «Ростов»: 17 апреля, 16:30

Где посмотреть матч «Локомотив» — «Ростов»: «Матч ТВ»

Прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов» от Дмитрия Сенникова:

— Главная интрига матча будет связана с Валерием Карпиным. Это амбициозный тренер, который любит преподносить сюрпризы особенно для московских команд. Ждем интересный матч. Уверен, что по уровню он будет таким же, как против «Спартака». Может быть, еще сложнее. «Локомотив» набрал хороший ход, команда здорово выглядит. А «Ростов» периодами показывает хорошую комбинационную игру. Но ошибки не позволяют добиваться результата. В принципе, последние их поражения не по игре. Все равно, думаю, «Локомотив» выиграет — 2:1, — дал прогноз kp.ru Сенников.

«Локомотив» переживает непростую неделю. После победы над «Спартаком», вокруг «железнодорожников» скопилось много неприятных историй. Отстранение от футбольной деятельности главного судьи дерби Кирилла Левникова и разбирательства с начальником команды Станиславом Сухиной, с возможным лишением трёх очков у «Локо». Дмитрий Сенников рассказал, что эти трудности не должны стать помехой для команды Марко Николича, но бывший футболист назвал причину, которая может стать проблемой для команды.

—Разбирательства с Сухиной на команду никак не повлияют. Это внутренние разбирательства. А вот дисквалификация Гилерме может сказаться на результате. Это потеря для «Локомотива», тем более, он в последних матчах здорово играл. Он настоящий лидер, его будет не хватать. К тому же, не по игровые моменты дисквалифицировали, — предположил экс-защитник «Локомотива».

«Железнодорожники» вплотную подобрались ко второму лигачемпионскому месту. Несмотря на хороший ход, у «Локомотива» трудный финишный календарь. Сенников рассказал, что ждет «Локо» в конце сезона. Кажется, на чемпионство рассчитывать не приходится.

— По игре и очкам понятно, что можно занять либо второе, либо пятое место. Я думаю, что борьба за второе место пройдет между «Спартаком», «Локомотивом», ЦСКА и «Рубином». Кто в концовке будет играть более прагматично, тот окажется вторым. У «Локомотива» впереди игра с «Зенитом», они хорошо играют дома. Это будет трудный матч.