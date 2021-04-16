Дипломаты, богачи и студенты: всех уравняла очередь в офис Turkish Airlines в Москве

У офиса Turkish Airlines в Москве очереди второй день и конца им не видно. Фото: Андрей АБРАМОВ

У бизнес-центра Wall Street напротив м. «Добрынинская» второй день толчея. Здесь расположен московский офис авиакомпании Turkish Airlines. Флагманский перевозчик Турецкой Республики и одна из лучших компаний в своей сфере заставила клиентов лично посещать офис для возврата или обмена билетов.

СТОЯТЬ НУЖНО ЧЕТЫРЕ ЧАСА

Напомним, с 15 апреля регулярные и чартерные рейсы в Турцию из России под запретом. Оставили только два самолета в неделю «Аэрофлота». На весну у многих были куплены билеты и забронированы туры. 600 тысяч покупателей туров и до 300 тысяч самостоятельных туристов вынуждены менять планы.

В полдень 16 апреля у московского офиса «Туркишей» стоят около ста человек. И народ продолжает прибывать. Главная дверь на замке. За ней дежурит лысый охранник. Раз в 10 минут он отворяет вход, чтобы выпустить клиентов, которые приходили делать возврат, и запускает пару новых.

Одномоментно у бизнес-центра на ул. Валовая, 35 стоят сотню человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

— Я заняла очередь, когда еще 09:00 не было — в этот час офис открывается. И тут уже стояли человек 40. В итоге за четыре часа очередь дошла до меня. Причем внутри все достаточно оперативно: выслушивают тебя и либо делают возврат, либо переоформляют на другой рейс, — рассказывает корреспонденту kp.ru Ольга Панова.

Очередь на улице собралась потому, что в офисе мало сотрудников. Чтобы клиенты не накаляли атмосферу внутри, администрация решила оставить всех за дверью. Впрочем, в сердцах людей все равно бушевало пламя негодования. Стоило охраннику отворить дверь, как женщины у входа хватали его за рукав пиджака.

— Пустите! — молили они секьюрити.

Тот отточенным движением вырывал свой рукав и захлопывал дверь.

Внутрь клиентов запускает только охранник. Фото: Андрей АБРАМОВ

БИЗНЕС-КЛАСС И ПАСПОРТ ДИПЛОМАТА НЕ ПОМОГУТ

Десятые в очереди — группа африканцев-студентов. Еще часа полтора и смогут попасть внутрь. Гости столицы поделились своими чаяниями.

— Мы прилетели в Москву из Гамбии (государство в Западной Африке — прим.авт.). Хотели домой: у нас куплены билеты с пересадкой в Стамбуле. Хотим попросить, чтобы нас доставили другим рейсом Turkish Airlines, через другую страну. У них такая возможность есть. Билеты стоили по 60 тысяч. Сдать их и забрать деньги мы не можем. Потому что если покупать Lufthansa (крупный авиаперевозчик из Германии — прим.авт.), там цена в три раза выше!

Сам авиаперевозчик не дал четких разъяснений, как вернуть деньги, поэтому люди и приезжают в офис. Фото: Андрей АБРАМОВ

Минуя сотни людей в очереди, к главному входу подошел чернокожий мужчина. Его сопровождала россиянка-переводчица. Он достал какую-то карту и стал махать ей сквозь окно. Охранник непонимающе повернулся спиной.

Когда дверь отворилась, чтобы впустить-выпустить очередную партию клиентов, переводчица вместе со спутником кинулись к охраннику.

— Пустите человека с дипломатическим паспортом!

— Чего удумали? — завопила толпа россиян без дипломатических паспортов. — Идите в конец очереди! У меня бизнес-класс был куплен на рейс, я же им не размахиваю!

Посол и переводчица смиренно пошли в конец очереди. Однако очевидно, что обменять билет в этот день у них уже не получится. Офис закрывается в 17:45. В выходные не работает. Так что на следующей неделе очередь у офиса Turkish Airlines наверняка вновь будет на своем месте.

Прохожие сочувствующе фотографируют толпу. Фото: Андрей АБРАМОВ

НА ЗАМЕТКУ

Что делать туристам Turkish Airlines, чтобы вернуть деньги или переоформить рейсы

Получить комментарий от авиакомпании на момент подготовки материала «КП» не удалось. В группах путешественников мы нашли пару советов тех, кому удалось без личного обращения оформить возврат.

Первый способ: позвонить на горячую линию. Причем не российскую, а турецкую. Телефон есть в разделе «Связаться с нами» на официальном сайте. Правда, говорить придется по-английский. Но дистанционно рейс быстро переоформляют.

Еще один совет: скачать приложение перевозчика для смартфонов. И через него в личном кабинете заказать возврат средств. Сам перевозчик никаких инструкций на этот счет не публиковал.

Подход к офису компании обнесли «аварийным» забором и обтянули лентой. Чтоб газон не вытаптывали. Фото: Андрей АБРАМОВ

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему стоят в очереди?

Российские авиаперевозчики в этот раз поступили более порядочно. В этот раз — потому что прошлой весной в разгар пандемии свои ваучеры туристы выбивали месяцами. Некоторые компании объявили, что вернут деньги без всяких заявлений и звонков — автоматически. Другие просят заполнить анкету на сайте. В любом случае все сделано дистанционно.

— В России не создано никакого регламента по возврату средств в такой экстренной ситуации, — объясняет kp.ru авиаэксперт Олег Ежков. — Правительство объявило о приостановке рейсов, Росавиация разъяснений о порядке возврата не дала. Получается, перевозчики остались один на один с проблемой. Кто как может и хочет — тот так и работает. Turkish Airlines все-таки не российская компания. Возможно, они не делают такой упор на упрощенную процедуру возврата только потому, что им не помогли наши чиновники.

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