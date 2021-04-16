Счетная Палата и Фонд Росконгресс заключили соглашение о сотрудничестве

Председатель Счетной Палаты Алексей Кудрин и Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев подписали соглашение об информационном взаимодействии.

- Сегодня мир сталкивается с огромным количеством новых, беспрецедентных вызовов. Решить их можно только путем открытого и всестороннего обсуждения. Это соглашение для нас – возможность развивать диалог со всеми сторонами с вовлечением в общественную дискуссию серьезной экспертизы Счетной палаты, – подчеркнул Алексей Кудрин.

Соглашение заключается с целью обмена опытом и экспертно-аналитической информацией, проведения совместных публичных мероприятий, семинаров и конференций.

- Аудиторы Счетной Палаты много лет участвуют в мероприятиях Фонда Росконгресс и выступают спикерами на Российском инвестиционном форуме, Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Восточном экономическом форуме. Также у нас есть опыт совместной работы в период председательств Российской Федерации в ШОС и БРИКС и группы Двадцати. Уверен, что подписанное соглашение станет акселератором развития новых направлений сотрудничества, – Александр Стуглев.