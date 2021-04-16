Про мясо премиум-качества

Мы, россияне, всегда любили вкусно и обильно поесть. В отдыхе, как и в подвиге, нам нет равных. Застолье – праздничное или будничное – всегда приравнивалось у нас к отдыху, к приятному времяпрепровождению. Но никак не к простому механическому приему пищи. Нам не все равно, что жевать.

Но если раньше ели много мучного и жирного, то сегодня культура питания заметно изменилась в сторону более здорового потребления. А вместе ней поменялись и пищевые пристрастия. По части мяса тоже. Так мы распробовали мраморную говядину. Она умопомрачительно вкусна. И от нее не поправляешься. Этот сорт говядины все чаще появляется на прилавках. Его можно встретить и в ресторанных меню. Попробуем разобраться, чем именно этот вид мяса отличается от обычной говядины. А, может, это все маркетинговые ходы, и не более?

Принципиальная разница

Как объяснил бренд-шеф компании «Мираторг» Дмитрий Лазько, она отличается от обычной наличием характерных жировых прожилок по всей площади отруба. Их еще называют «мраморными» или «золотыми» - в первом случае за рисунок, напоминающий изысканную благородную красоту мрамора; во втором – за тот вкус, который они придают конечному блюду. Чем больше прожилок, тем сочнее, нежнее и вкуснее мясо. Глубоко расположенные в мышечной ткани прожилочки позволяют влаге не вытечь из стейка при жарке, и остаться ему «в собственном соку».

Что и говорить: слюнки текут, даже когда просто слушаешь эту песнь. А уж когда вкушаешь сам продукт…Кстати, мраморную говядину отдельных пород (например, вагю) можно есть и в сыром виде. Таковы премиальные ее свойства. Она относится к деликатесам. И даже считается диетическим продуктом – всего 170 ккал на 100 грамм продукта. В нем намного меньше холестерина, чем в обычном коровьем филе, поэтому оно не приводит к повышению артериального давления и закупорке кровеносных сосудов. Кстати, жир в мраморной говядине не вреден, а наоборот, полезен. Он содержит большое количество Омега-3 и Омега-6 кислот, благотворно влияющих на сердечно-сосудистую систему.

Как уже становится понятно, помимо вкусовых и внешних достоинств, мраморная говядина обладает высокой питательной ценностью: богата витаминами А, В, Е и К, теми самыми, уже упомянутыми насыщенными жирными кислотами, минералами (медью, магнием, калием, натрием, цинком, селеном). Еще – холином, ускоряющим метаболизм – поэтому на такой еде можно худеть.

Периодическое умеренное потребление мраморного мяса способствует нормализации пищеварения, укреплению иммунитета, улучшению гормонального фона (за счет фосфора) и работе кроветворной системы (благодаря цианокоболамину), помогает снизить частоту сокращений сердечной мышцы.

За всем этим стоят тонкости выращивания элитных пород животных, ухода за ними и особенности откорма. А обычная говядина значительно жестче и, конечно, это накладывает отпечаток на длительность приготовления блюд да и не добавляет особого вкуса.

Теперь мы все можем сами

Производство мраморной говядины в России налаживается быстрыми темпами. Еще год назад поголовье было в два раза меньше. На наших угодьях лучше всего прижились мраморные бычки абердин-ангусской породы. Им идеально подошли погодные условия и российский простор. Кормят их большим количеством отборной кукурузы без гормонов и химических ускорителей роста. Она-то и придает очень приятный, нежный, маслянисто-сливочный, слегка даже карамелизованный, привкус говядине.

За элитными животными очень ухаживают. Не хуже, чем за верблюдами и арабскими скакунами в Эмиратах. Их в буквальном смысле холят и лелеют, берегут от стрессов, голода, физических нагрузок.

Советы потребителю

1. Приобретать мраморную говядину только у крупных производителей, чей бренд вам известен. Именно они смогут стать гарантией качества приобретенного вами мяса.

2. Если в мясо при нажатии проваливается палец – это уже не свежее мясо. Говядина должна сохранять упругость. Охлажденное мясо в герметичной вакуумной или газовой упаковке будет годным к употреблению на протяжении 60 суток. У замороженного продукта сроки хранения еще дольше.

3. Чтобы стейк по-настоящему удался, перед приготовлением ему надо дать «подышать» примерно четверть часа при комнатной температуре.

4. А готовить стейк нужно так: положите его на раскаленную сковороду и НЕ накрывая крышкой обжаривайте с каждой стороны по 3 минуты до образования корочки. Затем слегка убавьте огонь и так же без крышки дожаривайте его с каждой стороны по 2-3 минуты. Снимите стейк с огня и дайте ему отдохнуть минут 5. И только перед подачей посолите и поперчите по вкусу.