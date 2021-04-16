Политолог объяснил, почему Кремль не захотел говорить с Зеленским

Владимир Зеленский с супругой и президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS

"Я запросил, когда погибло четверо наших воинов и двое были ранены (26 марта, - ред.). Я попросил руководителя Офиса связаться, я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор - разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я же помню", - рассказал Зеленский в интервью французской газете.

- Не ответили, потому что не о чем разговаривать, - считает Руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. - Для любых переговоров нужна повестка. Но Киев своими действиями всячески показывает, что говорить можно только в нормандском формате. А Зеленский его не признает.

Действительно, а о чем сейчас могут поговорить Путин и Зеленский? Киев разорвал практически все связи между странами. Препятствует нормальному общению граждан двух стран. Всё, что связывает сейчас Россию и Украину — газ, который идёт транзитом в Европу и народы, которые испытывают к друг другу очень тёплые родственные чувства. А на политическом поле — выжженная Украиной земля.

- Украинская политика должна подтверждать, что их президенту будет о чем вести диалог, - продолжает Игорь Шатров. - Пока этого не наблюдается. С какой стати сейчас разговаривать? Вы же не отвечаете на звонки мерзавцев, которые вас унижают и оскорбляют. Он так делает с народом Донбасса, сотни тысяч жителей которого — граждане РФ. Как Путин должен говорить с человеком, который так поступает.

При этом, политолог уверен, что разговор между Зеленским и Путиным возможен. Должны быть только выполнены два условия:

- Первым шагом для разговора должно быть прекращение боевых действий со стороны Украины в Донбассе, а вторым шагом — повестка, - уверен Шатров. - По дипломатическим каналам Офис Зеленского должен прислать письмо в Кремль, где будет написано: «Я хочу поговорить с Владимиром Владимировичем по телефону о том-то и том-то». Тогда Разговор возможен. В этом смысле Путин - человек доступный для людей, которые хотят с ним по делу.

На слова Зеленского о том, что в Кремле отказались с ним разговаривать, хотя он звонил, уже отреагировали в интернете. Комментаторы уверены, что «звонок был слишком робкий - один-два гудочка. А в Кремле подумали, что Зеленский ошибся и не стали перезванивать».